Санкції США щодо Росії збережуться, поки триває анексія Криму – Тейлор

Санкції США щодо Росії збережуться доти, поки вона не поверне окупований Крим під контроль Києва і продовжує війну на Донбасі. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

«США збережуть санкції щодо Росії до того часу, поки вони ведуть війну на Донбасі. І США збережуть санкції щодо Росії до того часу, поки вони незаконно окупують Крим. І якщо росіяни зроблять більше кроків, відправлять більше військових, посилять бойові дії, тоді ми, ймовірно, введемо більше санкцій», – запевнив Тейлор.

Дипломат також не виключає введення нових санкцій проти Росії у випадку подальшої ескалації конфлікту в Україні.

«І повинен сказати, що європейці були так само сильні і кожні шість місяців вони продовжували санкції проти Росії, що означає, що санкції завдають шкоди Росії», – додав він.

Тейлор нагадав, що мета санкцій – тиск на російську владу, щоб Росія вийшла з Криму і Донбасу.

«Ці санкції – не для того, щоб покарати російський народ, ці санкції – для того, щоб створити тиск на російський уряд, зокрема на Путіна, щоб Росія вийшла з Донбасу і Криму», – зазначив представник США в Україні.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

