Голова МЗС України: «кримські проблеми» потрібно вирішувати за рамками «мінського процесу»

Питання деокупації Криму треба вирішувати не в рамках мінських переговорів, а «іншими механізмами», заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

«Якщо бути прагматичним, то питання сходу треба вирішити тими механізмами, які спеціально сфокусовані на сході. Кримські проблеми – іншими механізмами. Там теж є механізми. Просто той, який застосовується щодо сходу, так званий мінський процес, на мою думку, слід залишати в такому стані, як він є. Переговори і без того непрості», – зазначив Пристайко.

Раніше Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН 18 грудня «оновленої і посиленої» резолюції щодо захисту прав людини в анексованому Криму.

Документ, зокрема, закликає припинити переслідування активістів на півострові, звільнити всіх незаконно затриманих громадян України. Також резолюція засуджує практику призову кримчан в російську армію.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 27 листопада сказав, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму є вигадкою.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.