МЗС України вітає схвалення «посиленої резолюції» ГА ООН щодо Криму

Міністерство закордонних справ України вітає схвалення на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН оновленої і посиленої резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна», йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

«Ми вдячні партнерам за рішучу підтримку української ініціативи і подальшої консолідації політики невизнання анексії Кримського півострова. Схвалений ГА ООН документ – це черговий прояв наполегливості міжнародного співтовариства в питанні захисту основних свобод і прав людини, принципів і норм міжнародного права», – повідомили в МЗС.

У відомстві зазначили, що в резолюції Генасамблея ООН безпосередньо посилається на термін «агресія» щодо протиправних дій Росії в Криму, підкреслюючи, «що набуття території або іншої переваги внаслідок агресії не може і не буде вважатися законним, та вимагаючи негайного повернення тимчасово окупованих територій».

«Закликаємо Росію також прислухатися до міжнародної спільноти і забезпечити безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій, включаючи СММ ОБСЄ, і неурядових правозахисних організацій до тимчасово окупованого півострова, які б могли надати кваліфіковану оцінку дотримання державою-окупантом своїх зобов’язань за міжнародним правом, зокрема міжнародного гуманітарного права та прав людини», – наголошується в заяві.

18 грудня на засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про захист прав людини в анексованому Росією Криму.

Документ, зокрема, закликає припинити переслідування активістів на півострові, звільнити всіх незаконно затриманих громадян України. Також резолюція засуджує практику призову кримчан у російську армію.

Раніше в МЗС України заявили, що в анексованому Криму «постійно порушуються» права українців і кримських татар. У відомстві зазначили, що «зараз у Криму за сфабрикованими звинуваченнями затримано не менше 35 кримських татар».

У вересні цього року ООН оприлюднила першу доповідь генерального секретаря Антоніу Гутерріша про порушення прав людини в Криму. Зокрема, в доповіді були відображені ключові аспекти порушення громадянських і політичних прав жителів півострова.