Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в окупованому Криму

На засіданні Генеральної асамблеї ООН ухвалили резолюцію про захист прав людини в окупованому Росією Криму.
«За» проголосувало 65 країн, проти – 23, утрималися – 83.
Основні положення резолюції:
- вимога до Росії припинити політику зміни демографічної ситуації в Криму;
- засудження затримання активістів в Криму, зокрема, представників громадського об’єднання «Кримська солідарність»;
- заклик припинити переслідування і звільнити осіб, затриманих за висловлення думки;
- вимога негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їх повернення на Батьківщину;
- засудження практики призову мешканців Криму на службу до російської армії.
Раніше в МЗС України заявили, що в окупованому Криму «постійно порушують» права українців і кримських татар. У міністерстві заявили, що «на даний момент в Криму за сфабрикованими звинуваченнями затримано не менш, ніж 35 кримських татар».
У свою чергу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 27 листопада сказав, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – вигадка.
Організація об'єднаних націй раніше оприлюднила першу доповідь генерального секретаря Антоніу Гутерріша про порушення прав людини в анексованому Криму. Текст доповіді опублікований на сайті організації.
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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