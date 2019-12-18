Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в окупованому Криму

На засіданні Генеральної асамблеї ООН ухвалили резолюцію про захист прав людини в окупованому Росією Криму.

«За» проголосувало 65 країн, проти – 23, утрималися – 83.

Основні положення резолюції:

вимога до Росії припинити політику зміни демографічної ситуації в Криму;

засудження затримання активістів в Криму, зокрема, представників громадського об’єднання «Кримська солідарність»;

заклик припинити переслідування і звільнити осіб, затриманих за висловлення думки;

вимога негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їх повернення на Батьківщину;

засудження практики призову мешканців Криму на службу до російської армії.

Раніше в МЗС України заявили, що в окупованому Криму «постійно порушують» права українців і кримських татар. У міністерстві заявили, що «на даний момент в Криму за сфабрикованими звинуваченнями затримано не менш, ніж 35 кримських татар».

У свою чергу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 27 листопада сказав, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – вигадка.

Організація об'єднаних націй раніше оприлюднила першу доповідь генерального секретаря Антоніу Гутерріша про порушення прав людини в анексованому Криму. Текст доповіді опублікований на сайті організації.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.