«Живий, але не скажу, що здоровий»: що відомо про затриманого ФСБ сімферопольського рекламника

Співробітники ФСБ Росії затримали жителя Сімферополя Дениса Кашука за підозрою в незаконному придбанні і зберіганні зброї. Про це 19 грудня повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов. Підконтрольний Росії суд у Сімферополі 20 грудня заарештував Кашука на два місяці. Крим.Реалії з’ясували, що відомо про затриманого.

«Підозрюємо тортури»

Дружина кримчанина Ольга Кашук розповіла Крим.Реалії, що вранці 17 грудня він пішов на роботу, а потім перестав виходити на зв’язок. Вона написала заяву в поліцію про зникнення чоловіка.

«До мене додому приїхала оперативна група, тому що я телефонувала на 102, і взяла у мене свідчення і заяву з приводу зникнення людини. Також вони взяли його фотографію і зубну щітку. Я так розумію ‒ біоматеріали», ‒ розповіла Ольга.

Ми підозрюємо, що стосовно нього були вжиті заходи фізичного характеру, що звуться тортурами

Наступного дня, 18 грудня, за її словами, до них додому з обшуком прийшли співробітники ФСБ. Вилучили техніку і документи. «Ми запитали: що з чоловіком? Ми нічого про нього не знали. Вони сказали, нібито він підозрюється у виготовленні вибухових речовин. Ми підозрюємо, що стосовно нього були вжиті заходи фізичного характеру, що звуться тортурами, з метою себе обмовити», ‒ каже вона.

Адвокат Дениса Кашука Назім Шейхмамбетов повідомив Крим.Реалії, що йому інкримінують дві статті Кримінального кодексу Росії: 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання або носіння зброї, її основних частин) і 222.1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв).

За словами адвоката, Денис Кашук визнав провину, перебуваючи у складному психологічному стані. Рідні кримчанина не вірять у його винність і говорять про тиск на нього з боку слідства.

Позицію ФСБ у цій справі нам отримати не вдалося.

«Ні про які вибухові речовини йтися не може»

40-річний Денис Кашук ‒ кримчанин, родом із Красноперекопська. Живе в Сімферополі. За фахом ‒ політолог, випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«Він ‒ політолог, але працювати за фахом не захотів, у нього характер не той. Він дуже м’який і добрий чоловік. Я завжди кажу, що всю доброту в нас успадкував він. Ріс худеньким хлопчиком, захоплювався наукою. У дитинстві у нього й іграшки були такі ‒ дитячий мікроскоп і шахи. Таким добрим він і залишився в дорослому житті. Завжди всіх захищав. Ніколи ні з ким не бився. Дуже домашня людина: робота ‒ дім, дім ‒ робота. Весь свій вільний час він проводив з родиною. Завжди поспішав додому до маленького сина і дружини. Той, хто його знає, може це підтвердити», ‒ розповіла Крим.Реалії сестра Дениса Кашука Тетяна Іванюк.

За словами дружини Дениса Кашука, він займався рекламною діяльністю і разом з нею виховував дворічного сина.

Крим.Реалії з’ясували, що офіційно діяльністю у сфері реклами Денис Кашук почав займатися з 2011 року. Він надавав посередницькі послуги в розміщенні реклами в ЗМІ. Його посвідчення підприємця досі записане в українському реєстрі як чинне.

У 2014 році Денис Кашук зареєструвався як підприємець у російському правовому полі й продовжив займатися рекламною діяльністю. У соцмережах він пише, що працює в кримській рекламній групі «А-5 Крим». Пропонує виготовлення та розміщення зовнішньої реклами, реклами у транспорті, а також виробництво рекламних сувенірів.

«Нічим іншим він не займався. Нічим підозрілим або таким, що суперечить законам. Він ‒ відмінний чоловік, прекрасний сім’янин. Він ‒ чудовий батько. У нас маленька дворічна дитина, яка чекає його додому і весь час запитує: «Де мій тато?». Його усі дуже люблять. Сусіди про нього відгукуються тільки в найкращому ключі», ‒ розповідає Ольга Кашук у відеозверненні, оприлюдненому після затримання чоловіка.

Звинувачення на адресу Дениса Кашука вона заперечує: «Він ‒ дуже сердечна й добра людина. І вже тим більше ні про які вибухові речовини йтися не може. У нього вища гуманітарна освіта. Він навіть не розуміє, що це (зброя ‒ ред.) і про що це».

«Мій брат ‒ звичайний обиватель»

За словами сестер Дениса Кашука, у 2014 році в його родині обговорювали можливість виїхати з Криму, але в підсумку вирішили залишитися. Чому зараз він став фігурантом переслідувань ФСБ, рідні не знають. Політичних поглядів він не озвучував, до кола кримських активістів стосунку не має, каже Олена Гусейнова: «Мій брат ‒ звичайний, нормальний обиватель. Він робить те, що у нього добре виходить, любить своїх дружину і сина. Він любить людей, готовий з ними спілкуватися і жартувати. Він живе тим життям, яке йому комфортне в місті, яке він любить. Потрібно розуміти, що усі не можуть переїхати з Криму, щоб бути в безпеці».

В анексованому Криму навіть просто бути українцем ‒ це акт тероризму

Як з’ясувалося, Денис Кашук є близьким другом українського політолога, експерта громадської організації «Слово і діло» Валентина Гладких. І той вважає, що Кашука переслідують за національною ознакою. «З шоком дізнався, що черговим в’язнем путінського репресивного режиму в анексованому Криму став мій давній близький друг. Вчергове переконуюся, що сьогодні в анексованому Криму навіть просто бути українцем ‒ це акт тероризму, за що тебе можуть затримати, катувати, вибиваючи признання, і суворо карати. Закликаю всіх небайдужих надати розголосу цьому черговому злочинові путінського режиму і не дозволити репресивній машині Кремля розправитися з іще одним українцем, який не втратив почуття власної гідності, опинившись в умовах окупації», ‒ написав Валентин Гладких у фейсбуці.

Я ніколи не повірю, що він міг зберігати якісь боєприпаси

Проректор Київського національного університету імені Шевченка Володимир Бугров розповів Крим.Реалії, що пам’ятає Дениса Кашука «дуже позитивною людиною, він цим притягував до себе людей і добре навчався». Він не вірить в обвинувачення російських спецслужб щодо свого колишнього студента: «Мені здається, що окупаційна влада Криму могла за нього взятися тільки тому, що він навчався в Києві, має друзів тут, які є досить публічними людьми. Це могло стати приводом для цих «фейкових» звинувачень. Але я ніколи не повірю, що він міг зберігати якісь боєприпаси. Я знаю людей, які зі зброєю в руках можуть відстоювати свободу України. Денис більше аналітик, журналіст, політолог, який словом і думкою може це робити. Але я сумніваюся, що він може зі зброєю або тим більше з вибухівкою зробити якийсь теракт».

«Ситуація викликає серйозне занепокоєння»

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 грудня заарештував Дениса Кашука на два місяці. Згідно з рішенням суду, він буде перебувати в Сімферопольському СІЗО до 18 лютого 2020 року. Засідання суду відбувалося в закритому режимі на підставі клопотання самого заарештованого.

Для мене очевидно, що відбувається тиск

Олена Гусейнова розцінює це як іще одне підтвердження тиску на брата. «Для мене з цього очевидно, що відбувається тиск. Тому що людина, яка не перебуває під тиском, не буде себе позбавляти захисту. А він послідовно на себе наговорює і робить беззахисним. Йому зараз дали два місяці арешту. За цей час сліди тортур можуть зникнути. Це означає, що відмотати назад слова, які він сказав, і документи, які він підписав під тиском, буде мало шансів», ‒ каже вона.

Сестра Дениса Кашука каже, що його катували в ФСБ відразу після затримання, після чого він відмовився від адвоката Ісляма Веліляєва, якого найняли для його захисту родичі. «Іслямові Веліляєву вдалося потрапити до Дениса. Але поки адвокат ішов, Денис уже писав відмову від нього, навіть не знаючи його імені. Ісляма Веліляєва пустили до Дениса, але під підписку про нерозголошення. Єдина фраза, яку він дозволив собі озвучити: «Живий, але не скажу, що здоровий». З того, що стало відомо мені, нинішні дії Дениса стають абсолютно зрозумілими. Тому що якщо те, що я знаю, правда, то це витримати неможливо», ‒ стверджує вона.

Він перебуває в дуже важкому психологічному стані

Наразі інтереси Дениса Кашука захищає кримський адвокат Назім Шейхмамбетов. Він підтверджує занепокоєння, озвучені сестрою свого підзахисного. «Денис повністю визнає провину. Підтвердження інформації про тортури у мене немає, тому що не було можливості належним чином поспілкуватися з підзахисним. Але він перебуває в дуже важкому психологічному стані. Про це свідчить його прохання про проведення суду в закритому режимі, тобто без допуску його родичів і ЗМІ. Він постійно, як мантру, повторював: «У мене все добре, мене не чіпали». У нас є всі підстави вважати, що він перебуває в украй важкому психологічному стані. Чим це викликане, я зараз сказати не можу. Але ситуація, яка склалася з ним, його поведінка в суді, як мінімум, викликає серйозні сумніви і занепокоєння», ‒ розповів адвокат.

Статті, висунуті ФСБ Денисові Кашуку, в разі доведення провини передбачають покарання у вигляді великого штрафу або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі до п’яти років.