Підконтрольний Росії суд у Криму арештував на 2 місяці сімферопольця Дениса Кашука

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 грудня обрав жителю Сімферополя Денису Кашуку запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 18 лютого 2020 року.

Засідання проходило в закритому режимі, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На початку засідання Кашук подав клопотання про закриття процесу.

19 грудня стало відомо, що ФСБ Росії затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за підозрою в придбанні і зберіганні зброї.

Дружина Дениса Кашука розповіла, що він не виходив на зв’язок із 17 грудня, а в їхньому будинку пройшов обшук.

Російська ФСБ поки що не коментувала затримання Дениса Кашука.