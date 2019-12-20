У Криму оберуть запобіжний захід сімферопольцю, якого затримали за підозрою в зберіганні зброї

В анексованому Криму сьогодні має відбутися засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому напередодні ФСБ Росії жителю Сімферополя Денису Кашуку, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Кашука Назім Шеіхмамбетов.

За його словами, запобіжний захід має обрати один з підконтрольних судів Криму, оскільки 20 грудня закінчується 48-годинний термін затримання без санкції суду.

Назім Шеіхмамбетов розповів, що ФСБ підозрює Кашука за двома статтями – 222 і 222.1 КК Росії («незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів»).

19 грудня стало відомо, що ФСБ Росії затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за підозрою в придбанні і зберіганні зброї. Дружина Дениса Кашука розповіла, що він не виходив на зв’язок із 17 грудня, а в їхньому будинку пройшов обшук. Російська ФСБ поки не коментувала затримання Дениса Кашука.