У МЗС України висловили протест Росії через арешт в окупованому Криму сімферопольця Кашука

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через арешт жителя окупованого Сімферополя Дениса Кашука в анексованому Криму. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

«Не виключаємо ймовірність застосування до Кашука фізичного та психологічного примусу через нібито його відмову від послуг адвоката. Такі дії російського окупаційного режиму розцінюємо як репресії та залякування українських громадян», – мовиться у заяві.

У зв’язку з цим, зазначили у міністерстві, «припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, невідкладно звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, забезпечити повне дотримання зобов’язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права».

МЗС України також закликали міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити порушувати права людини.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 грудня обрав жителю Сімферополя Денису Кашуку запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 18 лютого 2020 року.

19 грудня стало відомо, що ФСБ Росії затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за підозрою в придбанні і зберіганні зброї.

Дружина Дениса Кашука розповіла, що він не виходив на зв’язок із 17 грудня, а в їхньому будинку пройшов обшук.