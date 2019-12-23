У Зеленського засудили приїзд Путіна до окупованого Криму

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим засудило «черговий неузгоджений з Україною візит 23 грудня 2019 року президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України».

«Будь-який в’їзд/виїзд до тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за погодженням з українською стороною та через КПВВ на адміністративній межі», – ідеться в повідомленні.

У представництві додали, що жодні дії Росії щодо Криму не змінять закріплений у Конституції України та міжнародно визнаний статус Автономної Республіки Крим і міста Севастополь як невід’ємних частин території України.

Президент Росії Володимир Путін 23 грудня запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку. Як повідомляє російське агентство ТАСС, на рейковому автобусі Путін прослідував із окупованої Керчі до російської станції Тамань.