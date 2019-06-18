У МЗС привітали призначення Тейлора тимчасовим повіреним у справах США в Україні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав призначення Білла Тейлора тимчасовим повіреним у справах США в Україні.

«Добрий друг Білл Тейлор знову керує американськими дипломатичними зусиллями на підтримку України. Як кажуть, старий друг краще нових двох, хоча і новим ми завжди раді. Тішуся, що саме зараз американську дипмісію очолює справді мудра та проактивна людина», – написав Клімкін у Twitter.

Сам Вільям Тейлор раніше заявив, що з нетерпінням чекає, щоб «очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими посадовцями та політичними силами».

Вільям Тейлор уже працював в Україні, він був послом США з 2006 до 2009 року. Після цього дипломат був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті тощо. Перед останнім призначенням Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.

Крістіна Квін, яка до призначення Тейлора обіймала посаду тимчасового повіреного, повернеться до своєї роботи на посаді заступника голови дипломатичної місії США.

Посада посла США в Україні залишається вакантною від травня, коли Вашингтон відкликав Марі Йованович.