У Київ прибула тимчасово повірена в справах США

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін прибула до Києва, повідомляє американське посольство. Вона виконуватиме обов’язки посла доти, поки не буде призначений новий голова диппредставництва.

«Крістіна Квін прибула до посольства США в Україні на посаду тимчасово повіреного у справах США у травні 2019 року. З 2013 року до квітня 2019 року пані Квін працювала на посаді виконувача обов’язків заступника голови місії/ міністра-радника з економічних питань у посольстві США в Парижі. Перед тим Крістіна працювала на посаді виконувача обов’язків заступника голови місії та радника з економічних питань у посольстві США в Бангкоку, Таїланді; радника з економічних питань у посольстві США в Лондоні; директора з питань Європейського союзу, України і Білорусі в Раді національної безпеки у Виконавчому апараті президента», – йдеться в повідомленні на сайті посольства.

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Крістіна Квін також працювала у посольстві США в Росії, у місії США в ЄС у Брюселі, в посольстві США на Філіпінах. У Державному департаменті США у Вашингтоні вона працювала над питаннями відносин з Європейським союзом та двосторонніх відносин зі Словенією.

У посольстві США додали, що Крістіна Квін прибула до Києва 28 травня.

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20 травня посол США Марі Йованович завершила роботу на цій посаді – більш як за два місяці до терміну планованого завершення її каденції. У Держдепартаменті заявили, що заміна посла США є «плановою».

Водночас провідні конгресмени-демократи висловлювали думку, що достроковий від’їзд посла США в Україні Марі Йованович може бути політично мотивованим кроком з боку адміністрації президента Дональда Трампа.