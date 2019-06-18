Посол Тейлор став тимчасовим повіреним у справах США в Україні

Посол Вільям Тейлор став тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів Америки в Україні, повідомило 18 червня посольство США в Україні.

Посол Тейлор «керуватиме нашою командою в цей час історичних виборів і перехідного періоду», – повідомляє дипломатичне представництво Сполучених Штатів.

«Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими посадовцями та політичними силами, а також у підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом», – сказав посол Тейлор.

Вільям Тейлор уже працював в Україні, він був послом США з 2006 до 2009 року. Після цього дипломат був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті тощо. Перед останнім призначенням Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.

Крістіна Квін, яка до призначення Тейлора обіймала посаду тимчасового повіреного, повернеться до своєї роботи на посаді заступника голови дипломатичної місії США.

Посада посла США в Україні залишається вакантною від травня, коли Вашингтон відкликав Марі Йованович.