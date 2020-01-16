МВС України «взяло до відома» матеріали про можливе стеження за Йованович

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що «взяло до відома» матеріали, опубліковані слідчими Палати представників Конгресу США, в яких йдеться про можливе стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович на території України.

«Позиція України – не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки. Однак у опублікованих записах міститься факт можливого порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави. Україна не може залишити без уваги такі незаконні дії на своїй території», – йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що після аналізу цих матеріалів Національна поліція України за фактом їх публікації розпочала кримінальні провадження за статтями «порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції» і «незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя».

«Наша мета – оперативно-слідчим шляхом перевірити, чи дійсно був факт порушення українського та міжнародного законодавств. Тоді повинно бути відповідне реагування. Або ж це була просто бравада та фейк у неформальній бесіді двох громадян США», – заявили в МВС.

За повідомленням, міністерство також звернулося до ФБР США із проханням надати усі матеріали й інформацію про осіб, які можуть бути причетні до цього можливого кримінального правопорушення. Крім того, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у такому розслідуванні.

Україна очікує від Сполучених Штатів Америки реакції на звернення та розраховує на співробітництво, додали в МВС.

14 січня, напередодні голосування щодо того, чи передавати у Сенат статті про імпічмент президента Дональда Трампа, розслідувачі у питаннях імпічменту щодо президента США Дональда Трампа в Палаті представників США оприлюднили нові документи від Лева Парнаса, близького соратника особистого адвоката Трампа Руді Джуліані. Це – потенційно нові докази у судовому процесі у Сенаті, який розглядатиме, чи треба відсторонили чинного президента США від його посади.

Опубліковані 14 січня документи включають від руки написані записки, електронні листи та записи телефонних розмов.

Документи, зокрема, показують, що кандидат до Конгресу від Коннектикуту Роберт Гайд висловлює зневагу до колишнього посла США в Україні Марі Йованович у повідомленнях до Парнаса. Він звітував йому про інформацію щодо її місця перебування і використання мобільних телефонів, що викликало занепокоєння щодо можливого стеження за нею.

Марі Йованович, яку минулого року несподівано відкликали з посади посла США в Україні, раніше повідомляла конгресовому розслідуванню у справі імпічменту президента Дональда Трампа, що напередодні відкликання відчувала брак підтримки з боку Державного департаменту, а після того – загрозу з боку Трампа.

Палата представників під керівництвом демократів у грудні звинуватила Трампа у зловживанні владою задля особистої вигоди, а також у перешкоджанні Конгресу.

Трамп заперечує звинувачення. Він назвав процедуру імпічменту «полюванням на відьом».