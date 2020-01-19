Захист Трампа вважає процес імпічменту «небезпечною атакою на права американців»

Група юристів президента Сполучених Штатів Дональда Трампа 18 січня надіслала різку заяву на його захист до Сенату. Документ окреслює аргументи, які захист планує використовувати під час прийдешніх слухань щодо імпічменту.

В заяві команда адвокатів Трампа назвала дві статті імпічменту, надіслані Палатою представників, «небезпечною атакою на права американського народу вільно обирати свого президента».

«Це безсоромна та протизаконна спроба скасувати результати виборів 2016 року та втрутитися у вибори 2020-го, до яких залишилося всього кілька місяців», – йдеться в документі.

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Очікується, що уповноважені члени Палати представників, відомі як «менеджери» з імпічменту, надішлють свою заяву до Сенату згодом.

Офіційно слухання почалися 16 січня, проте швидко були відкладені. Вони мають продовжитися 21 січня, після вихідного в понеділок з нагоди Дня Мартіна Лютера Кінга.

18 січня американський канал CNN повідомив, що у справі про імпічмент інтереси Дональда Трампа представлятимуть ті ж адвокати, які захищали від імпічменту 42-го президента США Білла Клінтона.​

Сенатори і Верховний суддя США Джон Робертс вже приведені до присяги. Вони мають відповісти на питання, чи винен Дональд Трамп в зловживанні владою і в перешкоджанні роботи Конгресу. У разі позитивної відповіді, президента можуть усунути з посади.

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Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.