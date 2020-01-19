«Справа проста, факти незаперечні»: позиція Палати представників щодо імпічменту Трампа

Уповноважені члени Палати представників, відомі як «менеджери імпічменту», надали Сенату свою позицію в справі про імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа 18 січня.

Як стверджують конгресмени-демократи, Трамп «порушив» присягу, яку складав при вступі на посаду. У документі на 111 сторінок вони закликали Сенат «визнати винним та усунути від посади президента Трампа, аби уникнути серйозної та довгострокової шкоди нашим демократичним цінностям та національній безпеці».

«Справа проти президента Сполучених Штатів проста, факти незаперечні, докази неспростовні», – йдеться в заяві Палати представників.

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​Також 18 січня свою позицію Сенату надали юристи-представники Дональда Трампа, які назвали процес імпічменту «атакою на право американського народу вільно обирати свого президента».​

Очікується, що представники президета опилюднять більш детальне юридичне обґрунтування 20 січня, після чого «менеджери» імпічменту зможуть на нього відповісти.

Офіційно слухання почалися 16 січня, проте швидко були відкладені. Вони мають продовжитися 21 січня, після вихідного в понеділок з нагоди Дня Мартіна Лютера Кінга.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

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19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.