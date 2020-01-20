Процес у справі імпічменту в Сенаті США готовий початися в повну силу. Коротко про справу та перспективи

Коли наприкінці 1780-х років укладали Конституцію США, було вирішено, що необхідний чіткий механізм усунення обраного президента, якщо цією найвищою посадою буде зловжито. І от, утретє за 243 роки існування країни, сенатори готуються вислухати аргументи у процесі про імпічмент, цього разу проти президента Дональда Трампа.

Сенат Конгресу США почне слухати аргументи в цій справі вже цього тижня.

Сам процес у справі імпічменту в Сенаті почався 16 січня. Того дня склав присягу головний суддя Верховного суду США Джон Робертс, який головує на процесі.

Відтак лідери демократів у Палаті представників офіційно зачитали обвинувачення, відомі як «статті імпічменту», і Сенат, у якому переважають республіканці, видав повістку для Дональда Трампа, якою офіційно повідомив його про початок процесу і надав йому можливість відповісти на обвинувачення письмово.

Процес, який показують на телебаченні і який може протривати кілька тижнів, починається в критично важливий час для політичного життя США: демократи готують перші партійні первинні вибори в окремих штатах, так звані «праймеріз», які врешті визначать, хто від цієї партії кине виклик республіканцеві Трампу на президентських виборах у листопаді. Перші з них відбудуться у штаті Айова 3 лютого.

Четверо з претендентів на висунення від демократів – сенатори. Це Майкл Беннет, Еймі Клобучар, Берні Сандерз і Елізабет Воррен. Їм доведеться обмежити свої кампанії, щоб брати участь у процесі.

Які є обвинувачення проти Трампа?

Трампа обвинувачують у зловживанні владою через його дії щодо України, а також у вчиненні перешкод Конгресові через те, що він перешкоджав розслідуванню цих його дій.

Демократи в Палаті представників заявляють, що Трамп затримав військову допомогу Україні на суму майже в 400 мільйонів доларів, а також запрошення новому президентові країни Володимирові Зеленському відвідати Білий дім, аби домогтися від Києва оголошення про розслідування, що можуть допомогти його кампанії переобрання.

Трамп хотів, щоб в Україні розслідували справу щодо Джо Байдена, провідного претендента на висунення від демократів, і його сина Гантера Байдена.

Гантер Байден був членом ради директорів київської газової компанії «Бурісма» в той час, як його батько, тоді віцепрезидент США за президентства Барака Обами, відповідав за зв’язки Білого дому з Україною.

2014 року українські прокурори почали розслідувати справу про корупцію в «Бурісмі», власник якої – один із колишніх міністрів.

Трамп твердить, – без жодних доказів, – що Байден чинив тиск на Київ, аби захистити «Бурісму» і свого сина. Байден заперечує це звинувачення.

Трамп також хотів від України нового розслідування вже давно спростованої теорії, ніби саме Україна – а не Росія – втручалася в президентські вибори у США 2016 року.

Усі спецслужби США одностайно підтвердили, що Росія втручалася в ті вибори, головно з метою допомогти Трампові.

Це розслідування у справі про втручання Росії переслідувало Трампа більшу частину його президентства, він називав його «фальшивкою» і «полюванням на відьом».

Палата представників почала своє розслідування того, чи тиснув Трамп на Україну, в вересні. На слухання викликали повістками цілу низку свідків, зокрема, з Білого дому, Державного департаменту й інших інституцій.

Трамп наказав деяким посадовцям не виконувати вимоги повісток про свідчення чи передачу документів, що призвело до другого обвинувачення в «статтях про імпічмент», а саме перешкоджання роботі Конгресу.

Чи вже здійснений імпічмент Трампа?

Так, імпічмент уже здійснила Палата представників. Це означає, що його офіційно обвинуватили в можливих злочинах після розслідування і голосування за це.

Після того, як комітет у справах розвідки Палати представників завершив розслідування, він 3 грудня подав доповідь про його результати, обвинувативши президента у скоєнні злочинів.

18 грудня Палата представників проголосувала за затвердження двох обвинувачень. Голоси поділилися практично за партійною належністю: за перше обвинувачення було 230 голосів і 197 проти, за друге 228 і 198 проти. Усі республіканці одностайно проголосували проти обох обвинувачень, кілька демократів були теж проти або утримувалися.

Як буде відбуватися процес?

Обвинувачення проти Трампа на процесі в Сенаті будуть вести демократи з Палати представників. Президента буде захищати команда юристів, серед яких радник Білого дому Пат Сіполлоне, особистий адвокат Трампа Джей Сек’юлоу, а також Кен Старр, який розслідував справу президента Білла Клінтона в 1990-х роках, і Алан Дершовіц, професор конституційного права юридичного факультету Гарвардського університету і адвокат, який захищав таких знаменитостей, як світового чемпіона з боксу Майка Тайсона чи гравця американського футболу О. Джей Сімпсона.

Процес почнеться в Вашингтоні 21 січня о 1-й дня за місцевим часом (8-а вечора за Києвом). Він відбуватиметься по шість днів на тиждень, із понеділка по суботу. Як очікують, щоденні слухання будуть тривати по чотири-п’ять годин.

Під час процесу щодо імпічменту Білла Клінтона кожна сторона мала не більш ніж 24 години на вступні аргументи. Потім кожна сторона мала до 16 годин на відповіді на письмові запитання сенаторів.

Нині саме такої ж моделі домагається лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч МакКоннел. Сенат іще буде сперечатися, а, можливо, й голосувати щодо того, як вести процес. Серед невирішених питань – чи видавати повістки на явку свідків і надання документів.

Для того, щоб схвалити це питання, потрібні голоси принаймні 51 сенатора. А в Сенаті, в якому 100 членів, нині 53 республіканці.

Тим часом у зв’язку з тим, що з’явилися нові свідчення на підтримку обвинувачень проти Трампа, демократи в Сенаті вимагають, щоб свідки були викликані, а документи надані.

Лише минулого тижня одна з вирішальних постатей у цьому процесі, народжений в СРСР громадянин США Лев Парнас уперше заявив засобам інформації, що він намагався змусити Україну здійснити розслідування проти Байденів на прохання Руді Джуліані, особистого юриста Трампа. Парнас надав документи про це і заявив, що готовий свідчити.

Демократи з Палати представників, які на процесі відіграють роль сторони обвинувачення, хочуть гарантій, що процес не перетвориться на спробу республіканців у Сенаті швиденько виправдати Трампа. Але лідери сенатських республіканців уже виступили проти залучення нових доказів.

Після того, як правила процесу будуть визначені, на ньому буде головувати суддя Робертс, як вимагає законодавство. Його призначив на головну суддівську посаду ще президент-республіканець Джордж Буш-молодший 2005 року.

Протягом процесу сенатори будуть мовчки спостерігати за ним. А після завершення вони проголосують щодо кожного з обвинувачень.

Якщо його визнають винним дві третини сенаторів, тобто принаймні 67 зі 100, Трамп буде усунений із посади.

Але ймовірність такої безпрецедентної події вкрай мала. Республіканці контролюють 53 зі 100 місць у Сенаті. Отже, щоб усунути з посади президента-республіканця, принаймні 20 його однопартійців муситимуть проголосувати проти нього, на боці партії-суперника.

Чи були вже раніше процеси щодо імпічменту в Сенаті?

Так. Демократ Ендрю Джонсон став першим президентом, який постав перед процесом щодо імпічменту в Сенаті.

Джонсона, який прийшов до влади після вбивства Абрагама Лінкольна, контрольована республіканцями Палата представників звинуватила 1868 року в незаконному звільненні з посади військового міністра Джона Стантона.

Але в Сенаті забракло одного голосу, щоб обвинуватити Джонсона в злочині і усунути його з посади.

Щоправда, на президентських виборах того ж року Джонсон уже не здобувся на висування від демократів.

Демократа Білла Клінтона контрольована республіканцями Палата представників обвинуватила 1998 року в кривосвідченні під присягою і перешкоджанні судочинству у зв’язку з сексуальними відносинами зі стажисткою, в яких його звинувачували. Але підконтрольний демократам Сенат не проголосував за його усунення.

А ще один президент, республіканець Річард Ніксон, сам пішов у відставку 1974 року, коли проти нього почали процедури, що мали неминуче призвести до імпічменту, ще до того, як це дійшло до голосування в Палаті представників.