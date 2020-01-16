Трамп і його апарат порушили закон, коли затримали допомогу Україні – Рахункова палата США

Білий дім порушив закон, коли заморозив військову допомогу Україні, повідомила 16 січня Рахункова палата США на своєму сайті.

«Сьогодні Рахункова палата США винесла юридичне рішення, в якому дійша висновку, що Адміністративно-бюджетне управління порушило закон, коли затримало близько 214 мільйонів доларів, призначених Міністерством оборони США на безпекову допомогу Україні», – йдеться в повідомленні.

У Рахунковій палаті США вказують, що «президент має вузькі, обмежені повноваження утримувати асигнування», передбачені Законом 1974 року про бюджет Конгресу.

«Точне виконання закону не дозволяє президенту замінювати свої власні політичні пріоритети тими, які Конгрес ухвалив як закон. Адміністративно-бюджетне управління затримало кошти з політичних причин, що не дозволено законом», – додали у відомстві.

Наприкінці серпня минулого року американські ЗМІ писали про розпорядження президента США Дональда Трампа переглянути військову допомогу Україні. Трамп, як стверджувалося, хотів переконатися в тому, що гроші Сполучених Штатів використовуються щонайкраще. До середини вересня Вашингтон розблокував пакет фінансової допомоги Україні, але потім стало відомо, що затримка із виділенням коштів Україні, ймовірно, була пов’язана із розслідуванням про втручання у вибори в США 2016 року.