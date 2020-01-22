Процес імпічменту Трампа: в Сенаті починають викладати аргументи

Сторона обвинувачення, яку на процесі імпічменту президента США Дональда Трампа в Сенаті представляють семеро законодавців-демократів від Палати представників, 22 січня починають викладати свої аргументи в Сенаті, який має вирішити, чи відстороняти Трампа з посади.

Після викладення аргументів сенатори матимуть 16 годин для подання письмових запитань.

Після цього кожна сторона – уповноважені члени Палати представників, відомі як «менеджери імпічменту», й захисники президента – отримають дві години на дебати.

Раніше республіканці в Сенаті США проголосували за правила процесу імпічменту, які запропонував лідер республіканської більшості Мітч Макконнел (Кентуккі).

Резолюцію підтримали 53 сенатори, 47 виступили проти.

Документ встановлює, що упродовж шести днів демократи з Палати представників і Білий дім мають викласти аргументи за і проти імпічменту Трампа. Кожна сторона матиме на це до 24 годин упродовж трьох днів. Потім Сенат має вирішити, чи потрібно буде заслухати свідків і дослідити документи.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнел (Кентуккі) заявив, що очолюваний демократами процес імпічменту в Палаті представників був «нечесним» й упередженим проти Трампа.

Водночас представники Демократичної партії були обурені відмовою Макконнела викликати свідків і попросити документи до завершення фази викладення аргументів. Демократи прагнуть допитати поточних і колишніх чільних радників Трампа, включно з керівником апарату Білого дому Міком Малвейні та колишнім радником президента з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

Трамп, який перебуває в Давосі, Швейцарія, де триває засідання Всесвітнього економічного форуму, 22 січня заявив, що хотів би відвідати процес у справі імпічменту, але його адвокати не радять йому це робити.

«Я б хотів піти. Я б хотів сидіти в першому ряду і вдивлятися в їхні корупційні обличчя, – сказав Трамп, який завершує свою поїздку в Давос. – Я думаю, що в них (його адвокатів – ред.) можуть бути проблеми».

Раніше Трамп написав у твітері: «Читайте стенограму!», маючи на увазі розшифровку його липневої розмови з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої він підштовхував Київ до розслідування щодо його політичного опонента, демократа Джо Байдена.

Через цей телефонний дзвінок неназваний інформатор подав скаргу, в якій запідозрив Трампа в тиску на Зеленського. Ця скарга привела до початку процедури імпічменту Трампа за ініціативою Палати представників, де більшіть мають демократи. Трампа звинувачують за двома пунктами: зловживання владою і перешкодження роботі Конгресу.

Трамп критикував розслідування і називав його «полюванням на відьом».

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.