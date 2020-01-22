Імпічмент Трампа: у Сенаті відбулася суперечка через процедуру

У Сенаті США відбулася суперечка через процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнел (Кентуккі) заявив, що очолюваний демократами процес імпічменту в Палаті представників був «нечесним» та упередженим проти Трампа. Він пояснив правила імпічменту, запропонував порядок дій під час процесу і зазначив, що така процедура створить «рівні правила гри».

У відповідь у Демократичній партії заявили, що пропозиції Макконнела спрямовані на «поховання» судового процесу. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер (Нью-Йорк) назвав пропозиції республіканців «національною ганьбою». Він заявив, що затвердження «правил Макконнела» «увійде в історію як один із найтемніших днів Сенату».

Під час першого голосування в межах процесу імпічменту Сенат відхилив поправки голови комітету з питань розвідки Палати представників, демократа Адама Шиффа, який пропонував негайно видати повістки до Білого дому з вимогою передати низку документів.

21 січня в Сенаті стартував судовий процес щодо імпічменту Трампа. Як очікується, він триватиме шість днів на тиждень з перервами щонеділі. Суддею є голова Верховного суду США Джон Робертс.

Сторону обвинувачення представляють семеро законодавців-демократів від Палати представників США. Йдеться про голову комітету з питань розвідки Палати представників Адама Шиффа, голову юридичного комітету Палати представників Джеррі Надлера, колишніх судових виконавців Хакіма Джеффріса і Джейсона Кроу, колишнього рейнджера і адвоката Вола Демінгса, колишню начальницю поліції Зої Лофґрен і екссуддю Сильвію Ґарсію.

Команду захисту Донадьда Трампа очолив адвокат Білого дому Пет Чіполлоне, йому допомагатиме адвокат Джей Секулов і ще п’ятеро юристів. Сотня сенаторів будуть на процесі у ролі присяжних.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.