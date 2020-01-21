У США почався судовий процес щодо імпічменту Дональда Трампа

У Сенаті США, верхній палаті Конгресу, у ці хвилини стартує судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Процес, початок якого анонсували на 21 січня о 20:00 за Києвом, як очікується, триватиме шість днів на тиждень з перервами щонеділі.

Судовий процес представляє сторона обвинувачення, сторона захисту, головуючий суддя і сенатори в ролі присяжних. Суддею є голова Верховного суду США Джон Робертс.

Сторону обвинувачення представляють семеро законодавців-демократів від Палати представників США. Йдеться про голову комітету з питань розвідки Палати представників Адама Шиффа, голову юридичного комітету Палати представників Джеррі Надлера, колишніх судових виконавців Хакіма Джеффріса і Джейсона Кроу, колишнього рейнджера і адвоката Вола Демінгса, колишню начальницю поліції Зої Лофґрен і екссуддю Сильвію Ґарсію.

Команду захисту Донадьда Трампа очолив адвокат Білого дому Пет Чіполлоне, йому допомагатиме адвокат Джей Секулов і ще п’ятеро юристів. Сотня сенаторів будуть на процесі у ролі присяжних.

Очікується, що правила судового розгляду, зокрема графік, мають затвердити під час голосування в Сенаті. Раніше лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл висловився за те, щоб слухання тривали по 12 годин щодня – з 13:00 і до 1:00 (з 20:00 і до 8:00 за Києвом), після чого сенаторам були виділені додаткові 16 годин на запитання. Також правилами судового процесу мають визначити, чи будуть виступати свідки та чи можуть бути введені в перебігу процесу нові докази.

До голосування голова сторони обвинувачення від демократів Адам Шифф звинуватив Макконнелла у створенні «фальсифікованого» судового розгляду на користь Трампа і встановленні правил, які не дозволять ключовим свідкам давати показання та не дозволять подавати ключові докази під час процесу. Очікується, що демократи спробують внести зміни до правил Макконнелла.

Після схвалення правил, що врегулюють хід процесу, демократи з Палати представників, які формують групу обвинувачення, почнуть представляти свою справу проти Трампа.

Для того, щоб усунути Дональда Трампа з посади потрібні дві третини голосів. Оскільки більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду.

Сам Дональд Трамп нині перебуває поза межами США, він поїзав на зустріч Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі, і планує повернутися до Вашингтона 22 січня.