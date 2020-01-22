Сенатори проголосували за правила процесу імпічменту Трампа

Республіканці в Сенаті США проголосували за правила процесу імпічменту президента Дональда Трампа, які запропонував лідер республіканської більшості Мітч Макконнел (Кентуккі).

Резолюцію підтримали 53 сенатори, 47 виступили проти.

Документ встановлює, що упродовж шести днів демократи з Палати представників та Білий дім мають викласти аргументи за та проти імпічменту Трампа. Кожна сторона матиме на це до 24 годин упродовж трьох днів. Потім Сенат має вирішити, чи потрібно буде заслухати свідків та дослідити документи.

Представники Демократичної партії були обурені відмовою Макконнела викликати свідків та попросити документи до завершення фази викладення аргументів. Демократи прагнуть допитати поточних та колишніх чільних радників Трампа, включно з керівником апарату Білого дому Міком Малвейні та колишнім радником президента з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

Сторона обвинувачення повинна розпочати викладати свої аргументи о 20:00 22 січня за Києвом.

21 січня в Сенаті стартував судовий процес щодо імпічменту Трампа. Як очікується, він триватиме шість днів на тиждень з перервами щонеділі. Суддею є голова Верховного суду США Джон Робертс.

Сторону обвинувачення представляють семеро законодавців-демократів від Палати представників США. Команду захисту Донадьда Трампа очолив адвокат Білого дому Пет Чіполлоне, йому допомагатиме адвокат Джей Секулов і ще п’ятеро юристів. Сотня сенаторів будуть на процесі у ролі присяжних.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.