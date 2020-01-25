Процес щодо імпічменту Трампа: після обвинувачів у Сенаті виступить сторона захисту

У суботу в Сенаті США продовжиться судовий процес у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа. 25 січня слово у справі візьмуть адвокати Трампа.

Напередодні демократи, які виступають на процесі як сторона обвинувачення, у третій день виступів з аргументами назвали Трампа «диктатором», який не «виявив каяття» у своїх діях.

Дональд Трамп наполягає на своїй невинуватості. Його адвокати матимуть 24 години і три дні для надання аргументів захисту.

21 січня в Сенаті стартував судовий процес щодо імпічменту Трампа. Як очікується, він триватиме шість днів на тиждень з перервами щонеділі. Суддею є голова Верховного суду США Джон Робертс.

Сторону обвинувачення представляють семеро законодавців-демократів від Палати представників США. Команду захисту Донадьда Трампа очолив адвокат Білого дому Пет Чіполлоне, йому допомагатиме адвокат Джей Секулов і ще п’ятеро юристів. Сотня сенаторів будуть на процесі у ролі присяжних.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.