Білий дім міг готувати затримку допомоги Україні ще до розмови Трампа з Зеленським

Служба управління та бюджету Білого дому (ОМВ) була готова заморозити військову допомогу України ще перед дзвінком президента США Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського 25 липня. Про це пишуть американські засоби інформації на основі аналізу документів на 192 сторінках, оприлюднених пізно ввечері 21 січня згаданою службою.

ОМВ оприлюднила документи у відповідь на запит неурядової організації США American Oversight в рамках закону про доступ до інформації.

Значну частину тексту закрито чорними чорнилами з міркувань захисту приватних даних та нерозголошення чутливої інформації. У документах міститься текст електронного листування служби з посадовцями Пентагону, пресою та іншими представниками.

Виконавчий директор American Oversight Остін Еверс заявив, що кількість оприлюднених документів дає підстави вважати, що в справі з можливого тиску на Україну існують ще не надані матеріали.

«Громадськість може побачити навіть більше доказів корумпованої схеми президента та як вона втілювалась у реальному часі. Кількість наданих матеріалів та обсяг матеріалів, що залишаються втаємниченими, лише підкреслюють, скільки адміністрація не надала Палаті представників США, Сенату та американській громадськості», – вважає Еверс.

У рішенні про імпічмент Палата представників Конгресу США, звинуватила Трампа, зокрема, в тому, що він використовував затримку допомоги як важіль для тиску на Україну з метою отримати негативну інформацію на політичного опонента з Демократичної партії Джо Байдена.

Республіканці в Сенаті США проголосували 21 січня за правила процесу імпічменту президента Дональда Трампа, які запропонував лідер республіканської більшості Мітч Макконнел. Документ встановлює, що упродовж шести днів демократи з Палати представників та Білий дім мають викласти аргументи за та проти імпічменту Трампа. Потім Сенат має вирішити, чи потрібно буде заслухати свідків та дослідити документи.