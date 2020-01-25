Українська ГО найняла колишнього радника кампанії Трампа для організації зустрічей у США – звіт

Українська громадська організація найняла колишнього радника виборчої кампанії нинішнього президента США Дональда Трампа для допомоги в організації зустрічей із американськими посадовцями, свідчить поданий до Міністерства юстиції США звіт.

Київська ГО «Інститут демократії та розвитку «PolitA» прагне зустрічей із членами Конгресу, «чільними представниками» адміністрації Трампа і громадянського суспільства США в період від 2 до 5 березня, мовиться у звіті, що був поданий відповідно до американського закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA), зареєстрований у Мін’юсті США 21 січня і оприлюднений 24 січня.

Організація домовилася заплатити нью-йоркській компанії Zeppelin Communications американського політконсультанта Майкла Капуто суму в 1 (один) долар США за організацію зустрічей, а також оплатити можливі витрати, мовиться в документі.

Капуто, консультант-республіканець, одружений на українці, раніше вже надавав такі консультаційні послуги клієнтам із України і Росії, а під час первинних партійних виборів у Республіканській партії 2016 року щодо висування кандидата на посаду президента був радником кампанії Трампа у штаті Нью-Йорк.

Як мовиться у звіті, українська організація направить до Вашингтону 10–15 представників для зустрічей, на яких мають обговорити «громадянський розвиток України і майбутнє українсько-американських відносин».

Серед учасників візиту згадана нова голова Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова, яку в документі названо «юристом, доктором юридичних наук, професором і членом парламенту України від партії «Слуга народу».

В Україні інформація про цю поїздку з’явилася 24 січня у фейсбуці української політтехнологічної компанії «SIC Group Україна» – партнером у ній є український політтехнолог Катерина Одарченко. Катерина Одарченко також очолює ГО «Інститут демократії та розвитку «PolitA» і підписувала домовленості з Майклом Капуто.

У повідомленні міститься запрошення «стати учасниками робочого візиту до Сполучених Штатів Америки у складі української делегації, яка проведе низку зустрічей із політичним істеблішментом країни, в самому політичному центрі США – Вашингтоні». Робоча частина візиту запланована на 2–4 березня, в перебігу неї мають відбутися дві «зустрічі із представниками влади, конгресменами», без конкретизації.

Крім того, програма згадує про зустрічі з Капуто і ще п’ятьма американськими бізнес-консультантами, політтехнологами і журналістами.

Про вартість поїздки пропонують дізнатися особисто телефоном.

Подробиці поїздки розміщені через скорочувач посилань bitly.su з реєстрацією .su колишнього СРСР, що його браузери визнають небезпечним.

На відносини між Україною і США негативно вплинув імпічмент, оголошений президентові США Дональдові Трампу за звинуваченням у тиску на президента України Володимира Зеленського, щоб досягти особистих політичних цілей – домогтися розслідування в Україні проти його найімовірнішого суперника на виборах 2020 року.