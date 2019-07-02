Посол: Чехія розслідує можливу участь 20 своїх громадян у конфлікті на Донбасі на боці Росії

Чехія розслідує можливу участь 20 своїх громадян у конфлікті на Донбасі на боці підтримуваних Росією бойовиків, повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс в інтерв’ю «Голосу України».

«Наразі триває розслідування стосовно майже 20 чеських громадян, які могли брати участь у військових діях на боці Росії на Донбасі. Поки що тільки стосовно одного з них відбувся суд, і його визнали винним. Правда, вирок був умовний. Але, незважаючи на це, прецедент є. Розслідування щодо інших триває. Дуже складним питанням є доведення вини. Багато звинувачень базується на соціальних мережах або свідченнях окремих людей. Але можу підтвердити, що співпраця між чеськими і українськими правоохоронними органами існує», – сказав Перебийніс.

17 травня чеського військового Еріка Ешту, який брав участь у бойових діях на сході України на боці підтримуваних Росією бойовиків, засудили до трьох років умовно з відстрочкою в чотири роки з довічним звільненням з лав чеських збройних сил та неможливістю займати державні посади. У чеському суді Ешту заявляв, що до України їздив у гості до родини своєї жінки, а у формі сепаратистів фотографувався через інтерес до військової тематики.

Він став першим громадянином Чехії, який отримав вирок за участь у бойових діях на сході України на боці російських гібридних сил.