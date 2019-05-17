Чеха засудили до 4 років умовно за участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків

17 травня чеського військового Еріка Ешту, який брав участь у бойових діях на сході України на боці підтримуваних Росією бойовиків, засудили до чотирьох років умовного строку з довічним звільненням з лав чеських збройних сил та неможливістю займати державні посади.

Чеський суд кваліфікував дії Ешту як злочин в організованому злочинному угрупуванні націленому на здійснення терористичних актів.

«Він не був в Україні як турист, його подорож не мала туристичний характер. Прямих доказів про те, що він брав участь у терористичній діяльності, немає, але він був частиною незаконного військового озброєного угрупування: рив окопи, допомагав на кухні, тобто фактично сприяв дестабілізації законного устрою України», – зазначив суддя пардубіцького суду Ян Шлосар.

У суді Ешту заявляв, що до України їздив у гості до родини своєї жінки, а у формі сепаратистів фотографувався через інтерес до військової тематики. Згідно з матеріалами справи, розслідування почалося ще у 2016 році. Тоді проводився відбір до 43-го повітряно-десантного батальйону в місті Хрудім, куди чех хотів вступати.

Вирок у справі 17 травня ухвалив Міський суд Градце Кралове із філією у місті Пардубіце.

«Подорож до України для мене не відрізнялася від будь якої іншої. Якби я знав, які це буде мати наслідки, я би більше замислився. Я не гангстер, вбивця чи покидьок, у мене серце військового. Я хотів лише допомогти», – сказав у суді Ерік Ешту.

Він став першим громадянином Чехії, який отримав вирок за участь у бойових діях на сході України на боці російських гібридних сил.

За час бойових дій на сході України відомо про щонайменше двох громадян Чехії, які у 2014 році приєдналися до підтримуваних Росією збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними, і загинули в боях на Донбасі.