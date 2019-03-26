Суд у Чехії почав розгляд справи проти чеха через його ймовірну участь в угрупованні «ДНР»

Суд у Пардубицькому краю в Чехії почав розгляд справи проти чеха Еріка Ешту через його ймовірну участь у збройному конфлікті на Донбасі в складі угрупованні «ДНР», повідомляє Radio Praha.

За версією слідства, у 2015 році Ешту патрулював окопи, чистив зброю, вантажив матеріали, охороняв в’їзд на ринок, де жили бойовики, а також обстрілював українську армію.

Ешту, зі свого боку, заявив, що приїхав в Україну з пізнавальною метою, щоб подивитися на місця, звідки родом його дружина, а в формі бойовиків він сфотографувався на пам’ять.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.