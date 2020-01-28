Імпічмент Трампа: команда захисту президента завершила викладати свої аргументи

Команда захисту президента США Дональда Трампа завершила виклад своїх аргументів під час судового процесу в справі про імпічмент у Сенаті.

Адвокати президента під час трьох днів своїх виступів закликали сенаторів виправдати Трампа за двома статтями звинувачення та відхилити як «недопустимі» заяви із нової книги колишнього радника президента з питань національної безпеки Джона Болтона, яку процитували ЗМІ.

Ексрадник нібито пише, що Трамп розповів йому про наміри заблокувати воєнну допомогу Україні, поки Київ не допоможе йому із розслідуванням проти демократа Джо Байдена. Сам президент уже заперечив цю інформацію.

Представники обвинувачення з Демократичної партії наполягають на допиті свідків під час судового процесу. Якщо цього не відбудеться, сенатори почнуть ставити питання сторонам у справі.

21 січня в Сенаті стартував судовий процес щодо імпічменту Трампа. Як очікується, він триватиме шість днів на тиждень з перервами щонеділі. Суддею є голова Верховного суду США Джон Робертс.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.