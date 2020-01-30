«Небезпечний візит». Навіщо держсекретар США Майк Помпео приїхав до України?

Державний секретар США Майк Помпео сьогодні, 30 січня, відвідує Київ. Офіційний візит відбувається на тлі процесу імпічменту президента Дональда Трампа, якого звинувачують у тиску саме на Україну. Крім того, сам Помпео потрапив у скандал, пов’язаний із висловлюваннями щодо України. Відтак існує кілька версій щодо неофіційної мети, а також можливих результатів приїзду головного американського дипломата до української столиці.

Майк Помпео зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, яка також говорить і про офіційну мету візиту: «Для підкреслення підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України».

Держсекретар також візьме участь у церемонії покладання квітів біля Михайлівського Золотоверхого собору, щоб вшанувати тих, хто загинув на Донбасі. Крім того, Помпео проведе зустрічі з релігійними лідерами, представниками громадянського суспільства та лідерами ділових кіл.

Після Києва Помпео поїде до Мінська на зустріч із білоруським президентом Олександром Лукашенком. Держсекретар США до 4 лютого також має відвідати Узбекистан, Казахстан.

Сам Майк Помпео у твітері мету своєї поїздки сформулював так: «Затвердити американські пріоритети в Європі та Центральній Азії».

Крім того, перед початком поїздки Майк Помпео в інтерв'ю Bloomberg TV заявив, що Україна «величезний торговельний партнер для Сполучених Штатів Америки. Америка має багато інтересів щодо України».

Він також зауважив, що Україна лишається між демократією і тиранією, та додав, що політика США стосовно України не змінилась.

Україна перебуває під величезним тиском з боку Росії. Президент Трамп вжив заходів з протидії Росії

«Україна перебуває під величезним тиском з боку Росії. Президент Трамп вжив заходів з протидії Росії, які президент Обама відмовився вживати. Ми надали оборонну зброю, щоб українці могли себе захистити. Ми підтримуємо нового лідера, президента Зеленського, у його зусиллях з подолання корупції та побудови демократії в країні. Наша політика стосовно України заснована на основоположних принципах зменшення корупційного впливу та надання допомоги українському народові в побудові демократії», – сказав Помпео.

Візит на скандальному тлі

Але візит держсекретаря відбувається на не найкращому для України тлі. Водночас певні висловлювання Майка Помпео свідчать, що нинішньому керівництву адміністрації США Україна не надто цікава, а нинішній візит потрібен Білому дому для того, щоб нівелювати критику на свою адресу. Про це у фейсбуці написав співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белесков.

«Звичайно, такий стан справ це не наша провина – зазвичай проблеми в двосторонніх відносинах це наші проколи. А тут це наслідок прорахунків Дональда Трампа і тих, хто ввів його в авантюру із тиском на Україну. Але від цього не стає легше», – зауважив експерт.

Висловлювання Помпео, що можна розуміти як свідчення нецікавості до української теми, стали відомі, коли спалахнув скандал, пов’язаний із його інтерв’ю журналістці найбільшої некомерційної мережі радіостанцій у США NPR Мері Келлі.

Журналістка розповіла, що перед візитом до Києва держсекретар США нецензурно вилаявся через її запитання про звільнення експосла США в Україні Марі Йованович. Після завершення інтерв'ю Келлі мала приватну розмову з Помпео. При цьому він, за словами журналістки, висловлював своє невдоволення тим, що його запитують про Україну, використовував лайку та запитав: «Як ви думаєте, чи американцям не байдужа Україна?»

Він використав слово, що починається з літери F**

«Він використав слово, що починається з літери F**, у цьому реченні та багатьох інших. Він запитав, чи можу я знайти Україну на мапі. Я відповіла, що так, і він сказав помічникам, щоб принесли мапу світу без написів. Я показала на мапі Україну», – розповіла Мері Келлі.

Запис цього уривку розмови опублікував у твітері кореспондент NBC News Девід Гура. На ньому чути, як Помпео у відповідь на запитання журналістки сказав, що повівся «правильно» у ситуації з Йованович і захищав усіх співробітників Державного департаменту. Після того, як вона попросила уточнити, як саме він захищав Йованович, Помпео сказав: «Я сказав усе, що збирався сьогодні сказати. Дякую».

Пізніше Держдепартамент США видалив Келлі зі списку журналістів, які супроводжували Помпео під час закордонних візитів.

Відповідь має бути: «Так»

Тим часом колишній посол США в Україні Вільям Тейлор у виданні The New York Times на противагу висловлюванням Майка Помпео наголосив, що відповіддю на запитання про те, чи американців цікавить Україна, має бути: «Так».

Поки Росія не вийде з України – і Донбасу, і Криму – і не визнає, що Україна є незалежною, суверенною нацією, інші нації не можуть бути в безпеці... Україна – це лінія фронту

«Ось чому відповідь повинна бути так: Україна захищає себе і Захід від нападу Росії. Якщо Україна досягне успіху, ми досягнемо успіху. Відносини між Сполученими Штатами і Україною є ключем до нашої національної безпеки, і американці повинні дбати про Україну. Поки Росія не вийде з України – і Донбасу, і Криму – і не визнає, що Україна є незалежною, суверенною нацією, інші нації не можуть бути в безпеці. Поки Росія не прийме міжнародний порядок, заснований на правилах, західні країни перебувають під загрозою. Україна – це лінія фронту», – заявив колишній посол США в Україні.

Тейлор нагадав Помпео, що Росія веде гібридну війну проти України, Європи і США. За його словами, ця війна має багато компонентів: збройна військова агресія, енергопостачання, кібератаки, дезінформація, втручання у вибори – і на кожному з цих полів битви Україна є лінією фронту.

Свою ствердну відповідь на запитання про те, чи цікавить американців Україна, дав і колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер. На сторінках видання Foreign Policy Волкер запевнив, що підтвердженням цікавості до українського питання є сам факт візиту Помпео. Водночас дипломат зауважив, що процес імпічменту президента Дональда Трампа зашкодив американським відносинам із Києвом.

Міжпартійне політичне протистояння в США, яке дійшло найвищої точки у процесі імпічменту, призвело до того, що Україна та її президент Зеленський опинилися незахищеними

«Це трагедія і для Сполучених Штатів, і для України, що міжпартійне політичне протистояння в США, яке дійшло найвищої точки у процесі імпічменту, що триває, призвело до того, що Україна та її новий, налаштований на реформи президент Володимир Зеленський, опинилися незахищеними і до певної міри ізольованими», – зазначив Волкер.

Відтак він закликав Майка Помпео скористатися нагодою і наголосити на підтримці України в її боротьбі з російською агресією. Волкер зауважив, що успішність України є ключовим чинником у бажаному перетворенні Росії на мирну і благополучну демократичну країну.

Крім того, Курт Волкер висловив кілька конкретних пропозицій, зокрема, призначити нового повноцінного посла США в Києві, а також представника Білого дому у питаннях переговорів щодо України.

Призначення посла – вже успіх?

З тим, що призначення нового посла США в Україні свідчило би про успішність візиту Майка Помпео до України, погодився і колишній посол України в ЄС Костянтин Єлісеєв. Пр оце він написав у твітері.

«Візит Помпео буде успіхом якщо: буде оголошено рішення про призначення посла США і нового спецпосланця по Україні, підтверджено постачання зброї Україні, узгоджено візит президента до Білого дому», – йдеться у дописі дипломата.

Поряд із тим, візит Майка Помпео під час того, як у США відбувається процес імпічменту президента, наражає Україну на небезпеку зіпсувати відносини з тим чи іншим американським політичним табором, зауважив у коментарі Радіо Свобода експерт-американіст Олександр Потєхін.

В інтересах України було би відкласти цей візит до завершення справи про імпічмент у США. Зараз цей візит є небезпечним

«Зараз тактика щодо імпічменту така, що здається дуже вірогідним, що мета візиту Помпео – це однозначна заява президента Зеленського, яка вже була обговорена, що ніякого тиску на українську сторону не чинилося. Гадаю, цього насамперед вимагатиме Помпео. Підтверджувати знову, що Дональд Трамп не чинив тиску – це означає підривати позицію американських демократів у справі про імпічмент. А якщо вдатися до якогось торгу дипломатичного, то Київ ризикує погіршити відносини з адміністрацією Трампа. В інтересах України було би відкласти цей візит до завершення справи про імпічмент у США. Зараз цей візит є небезпечним», – сказав Потєхін.

Слід враховувати, що Майк Помпео їде не лише в Україну. Географія його подорожі значно ширша, а відтак і програма ширша, ніж українське питання. Тому наразі не варто чекати якихось особливих результатів відвідин Києва держсекретарем США. Про це у коментарі Радіо Свобода сказав експерт програми міжнародної і внутрішньої політики Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

«Цей візит Україні нічого не обіцяє і нічим не загрожує. На сьогодні, Україна токсична для американських політиків. Але вона токсична як щодо обмеження обсягів співробітництва, так і щодо їхнього збільшення. Буде достатньо обережна розмова. Швидше за все, Помпео скаже кілька стандартних фраз щодо підтримки України і незмінності курсу. А далі будуть обговорювати інші теми за зачиненими дверима. Адже офіційно Помпео здійснює візит не в Україну, а маршрут його вояжу включає низку країн пострадянського простору. Причому тих, у яких є певні проблеми у відносинах із Росією. Тому, скоріш за все, будуть розмови щодо регіональної безпеки і не буде там окремо України, Білорусі чи Казахстану. Це ширша тематика, поки не розбудова регіональної системи безпека, а збір інформації американцями», – зазначив Тишкевич.