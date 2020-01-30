Держсекретар США Помпео прибув до Києва

Державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва.

«Добре бути в Києві сьогодні. Підтримка США для України залишається незмінною, і я збираюся наголосити на цьому під час зустрічей з лідерами української влади для обговорення шляхів, якими ми можемо покращити наше стратегічне партнерство та посилити позиції України як вільної та демократичної держави», – написав Помпео у Twitter.

31 січня має відбутися зустріч Помпео з президентом України Володимиром Зеленським.

30 грудня Держдепартамент США повідомив, що Майк Помпео мав 3 січня приїхати з візитом до Києва і зустрітися з керівництвом держави, представниками релігійних організацій, громадянського суспільства і бізнесу. Планувалася також його участь у вшануванні пам’яті загиблих на Донбасі.

Після України Помпео планував протягом 3-7 січня відвідати Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр. Але 1 січня це турне перенесли на невизначений «найближчий час» через необхідність перебувати в Вашингтоні і реагувати на ситуацію в Іраці, де перед тим стався напад на посольство США в Багдаді.