Протестувальники штурмували будівлю посольства США в Багдаді: є поранені

Сили безпеки Іраку застосували сльозогінний газ поблизу посольства США в Багдаді, а охорона всередині будівлі кидала шумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які штурмували диппредставництво на знак протесту проти американських авіаударів.

Агентство Reuters повідомляє про 12 поранених представниках угруповання «Катаїб Хезболла», що брали участь в демонстраціях, в організації яких президент США Дональд Трамп звинуватив Іран.

Трамп також закликав сили безпеки Іраку захистити американське посольство.

Кілька тисяч людей перебувають біля будівлі посольства. Персонал дипустанови евакуйований.

29 грудня Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по базах шиїтського угруповання «Катаїб Хезболла» в Іраку і Сирії. Загинули щонайменше 25 людей.

Представники Держдепартаменту назвали це «оборонними ударами» у відповідь на ракетну атаку по військовій базі поблизу Кіркука. Тоді загинув американський контрактник. Ракету випустили шиїтські бойовики, імовірно, члени «Катаїб Хезболла», підтримуваного Іраном.

Прем’єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді заявив, що своїми діями США порушили суверенітет країни. Керівництво угруповання «Катаїб Хезболла» пообіцяло дати Вашингтону жорстку відповідь.