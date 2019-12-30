США заявляють про удари по пов’язаному з Іраном угрупованню в Сирії та Іраку, 18 загиблих

Сполучені Штати 29 грудня завдали «точкових оборонних ударів» по п’яти об’єктах у Сирії та Іраку, контрольованих підтримуваним Іраном шиїтським парамілітарним угрупованням «Катаїб Хезболла», заявляє Пентагон.

Згідно з заявою, три уражених об’єкти розташовані в Іраку, ще два – в Сирії.

За даними іракських військових та безпекових джерел, які цитує інформаційна агенція Reuters, три авіаудари США вбили щонайменше 18 бойовиків і поранили ще 50.

Міністр оборони США Марк Еспер того ж дня повідомив, що для атаки використовували винищувачі F-15, а удари були спрямовані на «пункти управління або сховища зброї «Катаїб Хезболла».

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Він назвав удари «успішними», проте не став виключати додаткових дій «в разі необхідності».

За словами помічника міністра оборони Джонатана Хоффмана, наведеними на сайті Пентагону, удари «знизять здатність «Катаїб Хезболла» здійснювати атаки проти сил, долучених до операції «Непохитна рішучість».

Державний секретар Майк Помпео повідомив, що президенту США Дональду Трампу доповіли щодо результатів атаки.

«Ми не потерпимо будь-яких дій з боку Ісламської республіки Іран, які наражають на небезпеку американських чоловіків і жінок», – заявив Помпео на брифінгу в клубі «Мар-а-Лаго» у Палм-Біч, який належить Трампу.

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Міністерство оборони США звинувачувало спонсороване Іраном угруповання «Катаїб Хезболла» (також відомих як «Загони Катаїб») у нещодавніх атаках на військову базу в Іраку поблизу міста Кіркук. Тоді через ракетні удари загинув громадянин США, ще кілька американських та іракських військових отримали поранення.