США назвали російську резолюцію в ООН щодо кіберзлочинності спробою «блокувати інформацію»

Резолюція щодо боротьби з кіберзлочинністю, яку ініціювала Росія, є спробою посилити державний контроль над кіберпростором – таку позицію висловили Сполучені Штати.

У Вашингтоні побоюються, що резолюцію схвалить Генеральна асамблея ООН.

«Очевидно, росіяни зацікавлені в просуванні свого бачення того, як має виглядати інтернет в майбутньому – і це ототожнення понять кіберзлочинності, кібербезпеки та кіберконтролю», – заявив американським ЗМІ представник Державного департаменту 19 грудня.

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За його словами, Росія хоче отримати спосіб «блокувати інформацію» в інтернеті і «скорочувати свободи», які обстоює Вашингтон.

Резолюція під назвою «Протидія використання інформаційних та комунікаційних технологій для злочинних цілей» може стати передумовою для створення нової угоди про кіберзлочинність, написаної в Москві.

«На перший погляд, звісно, угода з протидії кіберзлочинності звучить як хороша ідея. Хто б цього не хотів? Проблема в тому, щоб пояснити країнам, які не так добре знайомі з питанням, що механізми (для боротьби з кіберзлочинами – ред.) вже існують, і що запропоноване росіянами – це проблемний крок», – цитують західні ЗМІ чиновника Держдепартаменту.

Третій комітет ООН схвалив документ 18 листопада: 88 країн висловилися «за», 58 – проти, 34 представники утрималися. Очікується, що Генеральна асамблея розгляне його 24 грудня.

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Співавторами резолюції стала Білорусь, серед її прихильників – Китай, Венесуела, Нікараґуа, Іран та Індонезія. Проти резолюції голосували зокрема США, Європейський Союз, який представляла Фінляндія, Канада та Японія.

Хоча попереднє голосування в Третьому комітеті ООН завершилося на користь Росії, представник Організації об’єднаних націй вказав на те, що документу бракує «вмотивованого підґрунтя», адже він не базується на жодному дослідженні чи звіті.

Представник Фінляндії назвав резолюцію Росію «передчасною» і вказав на відсутність будь-якої підготовчої роботи над нею, а делегат Канади нагадав, що міжнародна спільнота вже має інструменти для протидії кіберзлочинам – Будапештську конвенції про кіберзлочиність.

Водночас делегація Ірану, де нещодавно блокували інтернет на кілька днів у зв’язку з протестами, охарактеризувала російський документ як вчасний крок.

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З 1 листопада в Росії набрала чинності значна частина положень закону про гарантування безпечного і сталого функціонування російського сегмента інтернету, так званого закону про «суверенний Рунет».

Документ зобов’язує інтернет-провайдерів встановлювати надане контрольним органом, Роскомнаглядом, обладнання, яке при виникненні загроз безпечній роботі мережі дозволить відомству здійснювати централізоване управління нею. Це має дозволити, зокрема, відключати російський сегмент інтернету від всесвітньої мережі.