Кілька новин зі світу науки і технологій, які ви могли пропустити

Радіо Свобода зібрало кілька останніх новин зі світу науки і технологій, які могли пройти повз вас.

Засновники Google Брін пішли зі своїх посад

На початку грудня світом розлетілася новина про те, що засновники пошукової системи Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін залишили управління материнською структурою компанії, холдингом Alphabet.

Google вони запустили в 1998 році.

Пейдж був генеральним директором, а Брін – президентом. Новим главою Alphabet став гендиректор Google Сундар Пічаї, який буде тепер поєднувати два керівних поста. Але Пейдж і Брін все ще братимуть участь у діяльності компанії – вони будуть членами ради директорів.

Причина зміни посад полягає в тому, що Пейдж і Брін нібито хотіли таким чином спростити структуру менеджменту Alphabet.

«Могутні» ГМО миші летять у космос

На початку грудня сталася ще одна подія. Ракета компанії мільярдера і винахідника Ілона Маска SpaceX вирішила відправити на Міжнародну космічну станцію мишей в рамках наукового проекту, який буде досліджувати втрату м’язів і кісток в умовах низької сили тяжіння.

Миші генетично модифіковані – у них прискорено відновлення м’язів. Це дослідження проводить біомедична Лабораторія Джексона в американському штаті Мен. Воно може допомогти долати дегенерацію м’язів у людей. Саме дегенерація м’язів у астронавтів є одним із серйозних перешкод здійснення більш далеких польотів в Сонячній системі.

«Хуліган-мільярдер» Ілон Маск

І якщо ми вже згадали про ключову особу сфери технологій і науки Ілона Маска, варто зазначити, що британський дайвер, 64-річний Вернон Ансуорт, який у 2018 році допомагав рятувати тайських школярів з таїландської печери, не отримає від Маска компенсації розміром у 190 мільйонів доларів за те, що під час онлайн суперечки глава SpaceX назвав його у твіттері «pedo guy» (педофіл).

Так вирішили присяжні окружного суду в Лос-Анжелесі. Адвокат Ансуорта назвав Маска «хуліганом-мільярдером» та поскаржився на негативні наслідки для репутації його клієнта. Маск заявив, що нічого конкретного не мав на увазі.

Гренландія «тане» швидко, будуть наслідки

За останні 26 років швидкість танення льоду у Гренландії збільшилася у сім разів, звітує міжнародна група полярних дослідників.

Дослідники проаналізували дані з супутників за період з 1992 по 2018 рік. Згідно з результатами дослідження, Гренландія за цей період часу втратила 3,8 трильйона тонн льоду. Це, в свою чергу, призводить до підвищення рівня світового океану.

«Крижаний покрив Гренландії тане набагато швидше, ніж вважалося раніше, що загрожує сотням мільйонів людей затопленням і значно наближує деякі незворотні наслідки надзвичайної кліматичної ситуації», – пояснює The Guardian.

Тривалість життя наших предків

Вчені підрахували тривалість життя вимерлих тварин, а також древніх людей, за допомогою ДНК, що залишилися після них.

Судячи з результатів, старість у древніх людей наступала досить рано у порівнянні із сучасними людьми. Неандертальці та денисівські люди (родичі неандертальців, мешканці печер, названі за місцем знахідки – печери на Алтаї) жили близько 38 років.

А от косматі мамонти, наприклад, легко могли їх пережити аж до 60 років. Навіть шимпанзе могли пережити людину – їхня тривалість життя була 39,7 року.

«Підрахування тривалості життя наших «близьких родичів» дає підказки, як сучасна медицина та зміни способу життя допомогли нам жити довше. За останні 200 років середня тривалість життя людей зросла більш ніж удвічі», – йдеться в статті BBC.