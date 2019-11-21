Прототип ракети SpaceX для польотів на Марс вибухнув під час випробувань

Прототип ракети компанії Ілона Маска SpaceX – Starship Mk1, призначеної для польотів на Марс, вибухнув під час випробувань на полігоні в Техасі. Відео аварії потрапило на записи спостерігачів за тестами.

У SpaceX пояснили інцидент характером випробувань.

«Метою сьогоднішньої роботи було підвищити тиск в системах до максимуму, тому результат не став для нас цілком несподіваним», – заявив представник компанії виданню The Verge.

Після вибуху Ілон Маск повідомив, що компанія відмовиться від цього прототипу і перейде до випробувань нової моделі – Mk3.