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21 листопада 2019, Київ 13:51
Новини | Міжнародні

Прототип ракети SpaceX для польотів на Марс вибухнув під час випробувань

У SpaceX пояснили інцидент характером випробувань

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Прототип ракети компанії Ілона Маска SpaceX – Starship Mk1, призначеної для польотів на Марс, вибухнув під час випробувань на полігоні в Техасі. Відео аварії потрапило на записи спостерігачів за тестами.

У SpaceX пояснили інцидент характером випробувань.

«Метою сьогоднішньої роботи було підвищити тиск в системах до максимуму, тому результат не став для нас цілком несподіваним», – заявив представник компанії виданню The Verge.

Після вибуху Ілон Маск повідомив, що компанія відмовиться від цього прототипу і перейде до випробувань нової моделі – Mk3.

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