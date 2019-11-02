У США запустили до МКС приватний космічний корабель із участю України

У США успішно запустили до Міжнародної космічної станції космічний корабель приватної компанії, який має доставити туди кілька тонн вантажів, ракетою, частково спроєктованою і зробленою у Дніпрі.

Корабель виробництва компанії Northrop Grumman, запущений із космічного центру НАСА у штаті Вірджинія, як очікують, прибуде до МКС 4 листопада.

Серед його вантажів – обладнання для ремонту важливого детектора частинок, магнітного альфа-спектрометра, що розташований на зовнішній поверхні станції і з 2011 року працює для пошуку темної матерії і антиматерії.

Нинішній корабель типу Cygnus (це латинська назва сузір’я Лебедя) несе ім’я Алана Біна, американського астронавта, який 1969 року став четвертою людиною на Місяці і помер 2018 року.

Це був уже 12-й успішний запуск корабля Cygnus із 2013 року.

А ракета Antares, яка виводить його в космос, є спільною розробкою компанії Northrop Grumman (раніше Orbital ATK) і українського КБ «Південне» з Дніпра, наповнення її першого ступеня виробляє дніпровське підприємство «Південмаш».

Національна аерокосмічна адміністрація США (НАСА) має контракти на постачання вантажів на МКС із двома приватними компаніями – Northrop Grumman і SpaceX.

Щодо пілотованих рейсів до МКС, США після завершення своєї програми Space Shuttle 2011 року не здійснюють їх і користуються для доставки астронавтів російськими космічними кораблями. Нині комерційні проєкти приватних компаній SpaceX і Boeing готуються повернути Америці можливість власних пілотованих польотів.