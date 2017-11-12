У США успішно запустили ракету-носій «Антарес», розроблену за участю українських фахівців

У США на космодромі Уоллопс провели успішний пуск модернізованої ракети-носія (РН) «Антарес», повідомляє прес-служба Державного космічного агентства України.

PH «Антарес» вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, який повинен доставили на Міжнародну космічну станцію 3350 кілограмів вантажу.

За повідомленням агентства, ракета-носій, головним розробником якої є корпорація Orbital АТК (США), складається з двох ступенів і космічного вантажного корабля Cygnus (третій ступінь).

У Державному космічному агентстві зазначають, що основну конструкцію першого ступеня PH «Антарес» розробило конструкторське бюро «Південне», виготовив Південний машинобудівний завод у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», «РАПІД» (Чернігів).

Підготовка PH «Антарес» до пуску, її випробування i пуск виконані за участі українських фахівців, які у повному обсязі забезпечили виконання вcix операцій у своєму ceктopi відповідальності, додають в агентстві.

​Напередодні, 8 листопада, з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega. Маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія був розроблений конструкторським бюро «Південне» і виготовлений держпідприємством «Південний машинобудівний завод».