Компанія SpaceX запланувала запуск ракети із 60-ма супутниками зв’язку

Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX запланувала на 11 листопада запуск на низьку навколоземну орбіту ракети Falcon 9 із 60-ма мінісупутниками для інтернет-проєкту Starlink.

Як повідомили у SpaceX, це буде «найважче корисне навантаження на сьогоднішній день» – 13 620 кілограмів. Це вже друге відправлення на земну орбіту партії інтернет-супутників і перший в історії космонавтики пуск sз використанням одного і того ж першого ступеня ракети-носія четвертий раз поспіль.

Starlink – проєкт компанії SpaceX має на меті створення дешевого і доступного інтернету в світі.