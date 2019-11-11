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11 листопада 2019, Київ 10:55
Новини | Міжнародні

Компанія SpaceX запланувала запуск ракети із 60-ма супутниками зв’язку

SpaceX просуває проєкт зі створення дешевого і доступного глобального інтернету

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Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX запланувала на 11 листопада запуск на низьку навколоземну орбіту ракети Falcon 9 із 60-ма мінісупутниками для інтернет-проєкту Starlink.

Як повідомили у SpaceX, це буде «найважче корисне навантаження на сьогоднішній день» – 13 620 кілограмів. Це вже друге відправлення на земну орбіту партії інтернет-супутників і перший в історії космонавтики пуск sз використанням одного і того ж першого ступеня ракети-носія четвертий раз поспіль.

/**/ /**/ Компанія Ілона Маска вже вивела на орбіту перші 60 міні-супутників, які мають забезпечувати супутниковий інтернет по всьому світу
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Маск планує запустити глобальний супутниковий інтернет, у Росії планують за нього штрафувати

Starlink – проєкт компанії SpaceX має на меті створення дешевого і доступного інтернету в світі.

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