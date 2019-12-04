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04 грудня 2019, Київ 10:18
Новини | Міжнародні

Засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін пішли зі своїх посад

Сергій Брін

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Творці Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін відійшли від управління материнською структурою компанії, холдингом Alphabet.

Пейдж залишив посаду генерального директора, а Брін – президента холдингу. Новим главою Alphabet став гендиректор Google Сундар Пічаї, який буде тепер поєднувати два керівних поста. Пейдж і Брін продовжать роботу в холдингу в якості членів ради директорів.

Пейдж і Брін пояснили своє рішення бажанням спростити структуру менеджменту Alphabet. Як зазначається у їхньому листі, через 21 рік після заснування Google «настав час взяти на себе роль гордих батьків, пропонуючи поради і любов, але не щоденне бурчання».

/**/ /**/ Офіс компанії Google у Лондоні, 27 червня 2017 року
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Сергій Брін і Ларрі Пейдж створили Google у 1998 році. У 2015 році компанію реорганізували в холдинг Alphabet. Тоді ж Google очолив Сундар Пічаї.

Прибуток Alphabet у 2018 році досяг майже 31 мільярда доларів. У компанії працюють більш ніж 100 тисяч людей.

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