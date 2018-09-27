Google святкує 20-й день народження. Як все починалося?

Багато хто навіть не пам’яє часів, коли не існувало пошукової системи Google. Уявити життя без неї сьогодні може бути нелегко, особливо так званому поколінню Z, яке почало народжуватися в період між 1995 та 2000 роками. Сьогодні, 27 вересня, компанії виповнилося 20 років.

«Жодна технологічна компанія не може бути більш відповідальною за формування сучасного інтернету та сучасного життя, ніж Google», – переконана команда інтернет-видання The Verge.

Google є найбільш популярною пошуковою системою у світі і для багатьох – джерелом відповідей на всі запитання.

Як все починалося?

Історія Google бере початок у 1995 році в стінах Стенфордського університету. Один із майбутніх засновників компанії Ларрі Пейдж тоді розмірковував про аспірантуру, а інший – Сергій Брін мав йому все про неї розповісти.

тоді розмірковував про аспірантуру, а інший – мав йому все про неї розповісти. «Вони не погоджувалися один із одним майже у всіх питаннях під час тієї першої зустрічі, але вже наступного року започаткували партнерство. Працюючи зі своїх гуртожитків, вони побудували пошукову систему, яка використовувала посилання, щоб визначати важливість окремих сторінок у World Wide Web («всесвітнє павутиння», WWW)», – мовиться на офіційному сайті компанії.

Спочатку вони назвали цю пошукову систему Backrub.

Рік заснування Google – 1998.

Народилася система Google, коли Енді Бехтольшайм, один з засновників Sun Microsystems, виписав чек на 100 тисяч доларів. Це було в серпні 1998 року, але компанія дату народження обрала іншу.

Назва Google – це гра слів – неправильне написання математичного терміну гугол (googol), яким позначають одиницю зі ста нулями.

До речі, до нього існувала компанія Yahoo. У 2002 році Yahoo намагалася придбати Google за 3 мільярди доларів, однак в Google відмовилися, оскільки вважали, що коштують щонайменше 5 мільярдів, пише The Verge.

Google та таємниця її дня народження

Дата, яку компанія Google обрала свої днем народження, залишається загадкою. Адже компанія була заснована 4 вересня 1998-го, а домен google.com зареєстрований 15 вересня 1997 року.

У більшості випадків сама компанія Google себе вітала із днем народження за допомогою Google Doogle (так званого «Гугл дудл», пояснюємо нижче) саме 27 вересня. «За винятком 2005 року, коли ви його ставили на 26 вересня. І 2004-го, коли ви його ставили 7 вересня. І 2003-го, коли ви його ставили 8 вересня», – звертав увагу оглядач видання The Guardian до 18-річчя компанії.

Гуртожиток – гараж – Googleplex

Отримавши чек на 100 тисяч, тепер компанія могла собі дозволити переїхати із гуртожитку. Щоправда, не в багатоповерховий офіс, а в гараж Сьюзен Воджицкі (яка зараз, до речі, є головним директором YouTube).

«Комп’ютери, стіл для настільного тенісу і яскраво синій килим стали тоді місцем роботи у перші дні і пізні ночі. (А традиція збереження речей кольоровими продовжується і донині)», – мовиться на сайті Google.

Сьогодні штаб-квартира компанії, розташована у Кремнієвій долині, називається Googleplex. Переїхали туди в 2003 році.

Компанія має більш ніж 60 тисяч працівників у 50 різних країнах світу.

Google – щоправда, вже давно не просто пошуковик. Він виготовляє сотні товарів, серед яких мобільні телефони, та має численну кількість проектів. YouTube – до речі, один із них. Google Mail, Google Maps безкоштовний перекладач і так далі – все це частина величезної мережі.

«Google та її головна компанія Alphabet беруть участь у всьому, починаючи від розробки безпілотних автомобілів до спорів із президентом Дональдом Трампом», – мовиться у статті видання Time.

Українські «дудли» (Google Doodle)?

Сам Google обожнює святкування. Як багато хто встиг помітити, логотип пошуковика Google, який користувачі бачать на головній сторінці пошуку, змінюється під час різних свят, ювілеїв і подій. Це – «Гугл дудли».

Сьогодні він вітає сам себе із днем народження, наприклад. А ось «дудл», присвячений Дню Незалежності України в 2014 році:

А ось «дудл» 2015 року:

Сама концепція «дудлів», як пояснює компанія, народилася в 1998 році.

За кожним «дудлом», пише компанія, стоїть ціла команда ілюстраторів – так званих «дудлерів» та інженерів.

Критика