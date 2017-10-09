Компанія Google уперше викрила втручання Росії у вибори у США через її платформи – видання

У США щоденник The Washington Post повідомив, що компанія Google уперше викрила свідчення того, що працівники спецслужб Росії використовували платформи цієї компанії для втручання у президентські вибори 2016 року.

Як пише видання, посилаючись на анонімні джерела, знайомі з внутрішнім розслідуванням компанії, російські агенти витратили десятки тисяч доларів на рекламу на платформах YouTube, Gmail, пошуковій системі Google та інших продуктах цієї компанію в намаганні поширити дезінформацію.

При цьому, як виглядає, ці реклами замовляла не російська компанія Internet Research, що, як стало відомо раніше, займалася розміщенням схожої дезінформації як оплаченої реклами в соціальній мережі Facebook, що, як пише газета, дає знати про, ймовірно, ширшу кампанію дезінформації Росії в інтернеті, ніж вважали досі. Раніше соціальні мережі Facebook і Twitter повідомляли, що російські юридичні особи купували рекламні оголошення з дезінформацією на їхніх платформах.

За даними The Washington Post, у компанії Google почали власне розслідування в цій справі після того, як законодавці США закликали найбільші компанії в галузі інтернет-технологій з’ясувати, як російські спецслужби використовували їхні можливості для втручання у президентські вибори у США.

У компанії Alphabet Inc, що є власником пошукової системи Google, електронної пошти Gmail, найбільшого у світі відеопорталу YouTube чи найбільшого у світі бізнесу онлайн-реклами, наразі не коментували повідомлення цієї статті.

Представники компаній Google, а також Facebook і Twitter, мають публічно свідчити в цій справі в комітетах із питань розвідки і Палати представників, і Сенату Конгресу США 1 листопада.

Раніше в компанії Facebook повідомили, що в її соцмережі було поширено близько трьох тисяч рекламних оголошень, пов’язаних із втручанням у вибори, що їх купили оперативники, пов’язані з російською компанією Internet Research – цю компанію описують як «тролеферму» зі зв’язками з російською державою.