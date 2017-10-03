Близько 10 мільйонів людей побачили у Facebook пов’язану з Росією рекламу до і після виборів у США

Facebook заявляє, що близько 10 мільйонів людей бачили рекламні оголошення, пов’язані з Росією, на платформі соціальної мережі до і після президентських виборів в США в 2016 році.

Найбільша в світі соцмережа 2 жовтня передала 3 тисячі оголошень трьом комітетам Конгресу з розслідування впливу Росії на виборах торік. Також у Facebook повідомили, що наймуть на роботу понад 1000 людей, щоб запобігти появі реклами, яка б могла ввести користувачів в оману на майбутніх виборах.

Віце-президент Facebook з глобальної політики Джоель Каплан заявив, що реклама, схоже, пов’язана з російською компанією, відомою як Internet Research, яка порушує правила Facebook, тому що реклама надходить з фальшивих облікових записів.

Соціальна мережа заявила, що реклама тривала з 2015-го до 2017 року, близько 44 відсотків якої була помічена до виборів. Деякі оголошення були оплачені в російських рублях, йдеться в повідомленні.

Американські спецслужби звинуватили Росію у втручанні в президентські вибори в США на користь республіканця Дональда Трампа. Москва заперечує ці звинувачення.