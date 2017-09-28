На слуханнях у Сенаті США говорили про те, як боротися із російським втручанням у вибори

ФБР, Міністерство внутрішньої безпеки та інші правоохоронні органи США готуються до можливого російського втручання у майбутні американські вибори, врахувавши помилки попередніх. Про це заявили керівники відповідних відомств під час слухань у сенатському комітеті з безпеки та державних справ, присвячених загрозам національній безпеці.

«Я думаю, ви всі погоджуєтеся, що досі залишається ризик російського втручання в наші вибори. Якою є наша стратегія, що ми збираємося робити, аби інформувати американське суспільство про те, що це відбувається, а також, аби цьому запобігти? У Росії навіть не розуміють, що таке демократія», – наголосила сенатор-демократ Клер Маккаскіл.

«У разі вторгнення ми повідомляємо місцевій владі. Єдина помилка, яку ми врахували, так це те, що в минулому повідомляли системних адміністраторів, але не обов’язково відповідних високопосадовців, які приймають рішення. Ця помилка вже виправлена», – відповіла виконувач обов’язків міністра внутрішньої безпеки Елейн Дюк.

«Ми суттєво збільшуємо ресурси, призначені на майбутні вибори, ми збираємо більше розвідданих. Ми знаємо, що росіяни та інші державні гравці намагаються вплинути на вибори в інших країнах. Це одна з причин, чому партнерські відносини стали настільки важливими. Ми можемо обмінюватися інформацією про методи, потенціали», – повідомив директор ФБР Крістофер Рей.

«Чи хтось перевіряє «темні» гроші, які ллються у політичні кампанії, коли люди дають гроші, залишаючись анонімними, впливаючи таким чином на політичні кампанії? Мільйони-мільйони доларів. Чи хтось у ФБР перевіряє усі так звані комітети політичної дії, які можуть брати гроші і не повідомляти публіці про їхнє джерело?» – знову запитала сенатор-демократ Клер Маккаскіл.

«Дайте мені подивитися, чи я зможу щось надати після слухань у письмовій формі», – відповів директор ФБР Крістофер Рей.