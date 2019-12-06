Індустрія маніпуляцій: скільки коштує вплив на вашу думку в соцмережі (недорого)

Соціальні мережі – не лише інструмент спілкування, але й джерело інформації. І є чимало охочих цією інформацією маніпулювати. Для цих цілей навіть існує цілий ринок послуг. У відділі стратегічних комунікацій НАТО вирішили перевірити за допомогою власного експерименту: скільки це коштує, як працює та чи достатньо успішно самі соціальні мережі справляються з виявленням таких маніпуляцій.

Якщо ви передивляєтеся різні сторінки в Instagram, обліковий запис з сотнями тисяч підписників, лайків та коментарів, швидше за все, зацікавить вас набагато більше, ніж інші непопулярні сторінки. Свідомо чи ні, людині стає цікаво, чим викликаний такий інтерес.

Але насправді все це цілком може бути не зовсім правдою. Лайки, коментарі та підписників легко можна купити онлайн.

Лайк як проблема державного рівня

Масштаб проблеми виходить далеко за межі сфабрикованої популярності окремих осіб. Маніпуляції можуть мати різні форми і цілі. Наприклад, це може бути спроба втрутитися у вибори якоїсь держави.

У відділі стратегічних комунікацій НАТО (Stratcom) вирішили перевірити, як соціальні мережі справляються зі своїми обіцянками протидіяти маніпулятивним намірам на своїх платформах.

«Індустрія маніпуляцій зростає з кожним роком. Ми не бачимо жодних ознак того, що проведення широко розповсюдженої маніпуляції у соціальних мережах стає значно дорожчим або складнішим», – йдеться у звіті.

Тож дослідники вивчали здатність соцмереж реагувати на «фальшиву активність».

Про які маніпуляції мова?

Лайки, кліки та репости.

Хто замовляє?

Приватна особа, яка просто хоче підвищити свою популярність в інтернеті.

Інфлюенсери, які намагаються маніпулювати системою з реклами (більше активності – більша виручка).

Бізнеси.

Гравці державного рівня.

В кого купити маніпуляції?

Після недовгих пошуків можна знайти для себе цілий ринок послуг в цій сфері.

Постачальників послуг з маніпуляцій в звіті називають «провайдерами маніпулятивних послуг». При чому діють вони не підпільно, а цілком відкрито, і знайти їх, як виявили дослідники, в мережі не так складно.

Маніпулятивна активність робиться через несправжні облікові записи, які, власне, і формують думки користувачів соцмереж.

Скільки це коштує?

Команда Stratcom звернулася до «маніпуляторів» з Росії, Польщі, Німеччини, Франції, Італії. До речі, вдалося виявити, що найбільші «провайдери маніпулятивних послуг» у цій сфері – саме в Росії.

В обмін на 300 євро вдалося отримати 3530 коментарів, 25750 лайків, 20 тисяч переглядів та 5100 підписників на різних платформах. Зрештою, вдалося виявити 18739 облікових записів, які «трудилися» для цих маніпуляцій.

Найдорожчі маніпуляції – на платформі YouTube. Там все дорожче, крім коментарів. Найдешевші (в усіх категоріях) – на платформі Instagram, виявили дослідники.

А це боти чи люди?

І те, і те.

Боти зазвичай дешеві. Кожен коштує пару центів. Але їхню активність соціальні мережі легко виявляють, йдеться у звіті.

Тому є більш «вдосконалені» версії – облікові записи, які потребують людського контролю. Ці вже коштують кількасот євро і легко «виживають» в інтернет-просторах протягом багатьох років.

До речі, щоб уникнути маніпуляцій, при проведенні експерименту дослідники НАТО маніпулювали лише старими неполітичними дописами.

Висновки

Через чотири тижні 4 з 5 придбаних «залучень» все ще були онлайн. А через три тижні після того, як дослідники прозвітували самим платформам про маніпулятивні поведінки, активними залишалися все ще 95% облікових записів.

«На основі цього експерименту та декількох інших досліджень, які ми проводили протягом останніх двох років, ми вважаємо, що Facebook, Instagram, Twitter та YouTube все ще не вдається вирішити скоординовану несправжню поведінку в інтернеті», – йдеться у звіті.

Індустрія маніпуляцій лише зростає, і немає жодних ознак, що це стає дорожчим або складнішим. Деякі платформи справлялися з виявленням та «знешкодженням» маніпулятивної діяльності швидше й ефективніше за інших, але проблема в цілому все одно залишається.

Соцмережі цьому якось протидіють?

Соціальні мережі останніми роками стикаються з дедалі більшою критикою через такий вплив на думку громадськості. І, як вони заявляють, вони намагаються з цим боротися.

Компанія Facebook у жовтні повідомила, що припинила низку облікових записів у сервісі Instagram, які походять з Росії, але оператори яких видавали себе за американців, що посилювало ворожнечу перед президентськими виборами наступного року.

21 жовтня гігант соціальних медіа заявив, що також припинив три окремі мережі, що діяли з Ірану. У ньому сказано, що російська мережа «показала деякі зв’язки» з петербурзьким «Агентством інтернет-досліджень» (АІД, або англійською IRA).

АІД як російська «ферма тролів» неодноразово згадувалась (нині колишнім) спецпрокурором США Робертом Мюллером у розслідуванні російського втручання в американські вибори 2016 року.

На думку американських експертів, АІД належить бізнесменові, пов’язаному з Кремлем, Євгенію Пригожину, якого іноді називають «шеф-кухарем Путіна».

«Ми бачимо, що ця операція переважно націлена на публічні дебати в США», – сказав Натаніел Ґлайшер, керівник політики з питань кібербезпеки в компанії Facebook.

Ґлайшер заявив, що мережа, пов’язана з АІД, складається з 50 облікових записів у сервісі Instagram і одного облікового запису в соцмережі Facebook і зібрала 246 000 підписників, близько 60% яких були у Сполучених Штатах.

Вибори в США

Facebook також оголосив про нові кроки у боротьбі з іноземним втручанням та дезінформацією напередодні виборів у США наступного року.

Спецслужби США попередили, що Росія, Іран та інші країни можуть спробувати вплинути на результат президентських виборів у листопаді 2020 року. Москва і Тегеран неодноразово заперечували ці звинувачення.

Росія в Африці

Соціальна мережа Facebook у жовтні також видалила три підтримувані Росією мережі впливу, націлені на африканські країни, в тому числі на Мозамбік, Камерун, Судан і Лівію. Про це писала газета The New York Times.

У Facebook не уточнили кількість вилучених акаунтів, але, як стверджують в компанії, сторінки були пов’язані з російським «Агентством інтернет-досліджень», відомим як «фабрика тролів».

У Стенфордській інтернет-обсерваторії, яка співпрацювала з Facebook, щоб розкрити російську кампанію впливу в Африці, заявили, що вона відрізнялася від тієї, що була проведена в Сполучених Штатах в 2016 році. Повідомлення арабською мовою були націлені відразу на декілька країн, а багато фейкових акаунтів були створені найнятими за гроші місцевими жителями, що заважало їх виявити.

Крім цього, мовиться в повідомленні NYT, якщо під час кампанії з втручання в американські вибори російські інтернет-тролі публікували в Facebook близько двох з половиною тисяч постів на місяць, то тільки за жовтень у Північній і Центральній Африці було опубліковано майже дев’ять тисяч постів. Частина з них пропагували російську політику в регіоні, інші – критикували дії Франції і США.