Facebook виявив у Африці нові мережі поширення російської пропаганди – NYT

Соціальна мережа Facebook видалила три підтримувані Росією мережі впливу, націлені на африканські країни, в тому числі на Мозамбік, Камерун, Судан і Лівію. Про це пише газета The New York Times.

Facebook не уточнила кількість вилучених акаунтів, але, як стверджують в компанії, сторінки були пов’язані з російським «Агентством інтернет-досліджень», відомим як «фабрика тролів». За даними ЗМІ, її фінансує підприємець Євген Пригожин, якого називають близьким другом президента Росії Володимира Путіна. США раніше ввели санкції проти Пригожина за втручання в американські вибори.

У Стенфордській інтернет-обсерваторії, яка співпрацювала з Facebook, щоб розкрити російську кампанію впливу в Африці, заявили, що вона відрізнялася від тієї, що була проведена в Сполучених Штатах в 2016 році. Повідомлення на арабській мові були націлені відразу на декілька країн, а багато фейковий акаунтів були створені найнятими за гроші місцевими жителями, що заважало їх виявити.

Крім цього, якщо під час кампанії з втручання в американські вибори російські інтернет-тролі публікували в Facebook близько двох з половиною тисяч постів на місяць, то тільки за жовтень у Північній і Центральній Африці було опубліковано майже дев’ять тисяч постів. Частина з них пропагували російську політику в регіоні, інші – критикували дії Франції і США.

Алекс Стеймос, директор Стенфордської інтернет-обсерваторії і колишній головний співробітник компанії Facebook з питань інформаційної безпеки, пов’язав дії «фабрики тролів» зі спробою Росії розширити свій вплив у Африці. Він зазначив, що методи, які тролі використовують у цьому регіоні, можуть бути застосовані в наступному році під час президентських виборів в США.

Росія активізувала свої дії в Африці кілька років тому. За даними журналістів, там діє «приватна військова компанія Вагнера», яку також пов’язують з Євгеном Пригожиним. Влітку минулого року в Центральноафриканській Республіці вбили трьох російських журналістів, які розслідували діяльність ПВК. Згідно з висновками розслідування, організованого Михайлом Ходорковським, за вбивством стоять структури, пов’язані з Пригожиним.