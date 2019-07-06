ЗМІ: затриманий в Лівії росіянин пов’язаний з Пригожиним

Один з громадян Росії, затриманих в Лівії у справі про втручання у вибори, пов’язаний зі структурами бізнесмена Євгена Пригожина, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна.

Як з’ясували видання «Проект» і російська служба ВВС, росіянина звуть Максим Шугалей, він – політтехнолог з Санкт-Петербурга і працював в інтересах Пригожина на президентських виборах в Мадагаскарі.

Джерело ВВС також назвало ім’я другого затриманого. Це громадянин Росії арабського походження Самер Хасан Суейфан, який працював перекладачем.

Пізніше затримання Максима Шугалея і ще одного неназваного співробітника підтвердили у Фонді захисту національних цінностей. Там стверджують, що росіяни проводили соціологічні опитування і не втручалися у виборчий процес в Лівії.

ВВС зазначає, що творець Фонду захисту національних цінностей Олександр Малькевич працює головним редактором англомовного сайту USA Really. Це проект Федерального агентства новин, яке, за даними американської влади, фінансує Євген Пригожин.

Малькевич заявив в бесіді з «РИА Новости», що вів закриті переговори про звільнення своїх співробітників. У міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що відомство звернуло увагу на інформацію західних ЗМІ про затриманих в Лівії громадян.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на листа Генеральної прокуратури Лівії повідомило про затримання двох громадян Росії – їх підозрюють у спробі вплинути на хід прийдешніх президентських виборів у цій країні. У документі прокуратури йдеться про те, що росіяни намагалися оранізувати зустріч із Саїфом аль-Ісламом Каддафі, одним із синів вбитого в 2011 році колишнього диктатора Лівії Муаммара Каддафі. Журналісти Bloomberg припускають, що Каддафі-молодший може стати кандидатом у президенти Лівії, спираючись на підтримку Москви.