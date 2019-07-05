У Лівії затримали двох росіян за спробу втрутитися у вибори президента – Bloomberg

У Лівії затримали двох громадян Росії – їх підозрюють у спробі вплинути на хід прийдешніх президентських виборів у цій країні, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на листа Генеральної прокуратури Лівії. Інформацію виданню також підтвердили два лівійських чиновники, імена яких не розголошуються.

У документі прокуратури йдеться про те, що росіяни намагалися оранізувати зустріч із Саїфом аль-Ісламом Каддафі, одним із синів вбитого в 2011 році колишнього диктатора Лівії Муаммара Каддафі. Журналісти Bloomberg припускають, що Каддафі-молодший може стати кандидатом у президенти Лівії, спираючись на підтримку Москви.

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У затриманих росіян вилучили комп’ютери та флеш-карти. Файли, які на них виявили, вказують на те, що затримані працювали в компанії, яка «спеціалізується на впливі на вибори, що мають пройти у кількох африканських країнах», повідомляють у лівійській Генеральній прокуратурі.

Повідомляється, що росіяни перебувають під вартою з травня 2019 року. Водночас речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, яку цитують у Bloomberg, стверджує, що Кремль не отримував офіційного сповіщення від Тріполі щодо них.

Росію звинувачували зокрема у спробі втручатися у вибори в Сполучених Штатах у 2016 році, коли президентом став Дональд Трамп.

Після повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році в Лівії почалася громадянська війна. Наразі в країні війська польового командира Халіфи Хафтара протистоять силам визнаного ООН уряду в Тріполі.