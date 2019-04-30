Більше 42 тисяч людей мусили тікати з домівок через ескалацію конфлікту в Лівії – ООН

У Лівії понад 42 тисячі людей змушені були тікати до передмість Тріполі, аби уникнути сутичок, що захоплюють місцевість на південь від міста, повідомляє 30 квітня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. За даними організації, число людей, постраждалих від конфлікту, росте.

«Понад 42 тисячі людей мусили залишити свої домівки протягом цього місяця. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 345 людей загинули, серед них – 22 цивільних, ще 1 652 отримали поранення. Необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити, щоб цивільні потрапляли під перехресний вогонь, та зберегти цивільну інфраструктуру», – повідомляє Управління.

Як стверджують в організації, Управління Верховного комісара у справах біженців та Агентство у справах біженців ООН надають гуманітарну допомогу уряду та громадянам Лівії, що потерпають від браку води, харчів, та інших предметів першої необхідності.

«Тим не менш украй непостійна безпекова ситуація означає, що доступ Управління да інших гуманітарних організацій лишається дуже обмеженим», – йдеться в заяві.

ООН закликала сторони домовитися про тимчасове перемир’я, яке дозволило б роботу рятувальних служб та вільний і безпечний вихід цивільних із зони, враженої конфліктом.

16 квітня ООН повідомляла, що в боях за столицю Лівії загинули понад 170 людей.

5 квітня «Лівійська національна армія» під командуванням Халіфа Хафтара почала наступ на Тріполі, контрольований силами визнаного ООН уряду Лівії. Відтоді Хафтар ігнорує заклики міжнародної спільноти зупинити наступ.

Росія – ключовий союзник сил Хафтара разом із Єгиптом і Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Лівія потерпає від насильства, політичної нестабільності і боротьби за владу відтоді, як в 2011 році був повалений і убитий багаторічний правитель Муамар Каддафі.