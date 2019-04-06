Лівія: в ООН закликають командира армії Хафтара зупинити наступ на Тріполі

Рада безпеки Організацї об’єднаних націй закликає лівійського військового командира Халіфу Хафтара зупинити наступ своїх військ на столицю країни Тріполі, яку контролює визнаний ООН уряд Лівії.

За підсумками екстреної зустрічі 5 квітня Рада безпеки заявила, що військова активність Лівійської національної армії, очолюваної Хафтаром, ставить під загрозу стабільність в країні.

Згідно щ заявою, установа ООН планує притягнути до відповідальності всіх, хто причетний до подальшої ескалації насильства.

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Зустріч Ради безпеки відбулася за кілька годин після того, як генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш зустрівся з Халіфою Хафтаром у лівійському Бенгазі, намагаючись запобігти прямому наступу на Тріполі і кровопролиттю під час громадянської війни.

«Я залишаю Лівію з важким серцем і глибокою тривогою. Я все ще сподвіаюся, що вдасться уникнути кривавого протистояння у Тріполі та біля нього», – повідомив Ґутерріш після зустрічі.

Він також додав, що прямує до Йорданії – «фундаментальної опори стабільності в регіоні».

Раніше міністри закордонних справ країн-членів «Групи семи» перервали свою зустріч у Франції, щоб висловити «глибоку стурбованість» щодо поновлення воєнних дій та закликати до негайного припинення збройного протистояння.

Росія, яка раніше надавала Хафтару підтримку, заявляє, що нині не допомагає його армії в наступі і підтримує політичне врегулювання.

Лівійська національна армія Хафтара 4 квітня почала наступ, прямуючи до столиці Лівії. За даними Reuters та інших інформаційних агенцій, ЛНА взяла під контроль місто Ґар’ян, розташоване в 80 кілометрах на південь від Тріполі. Це сталося після бою зі збройними силами прем’єр-міністра Файєза ас-Серраджа, що базується в столиці.

За повідомленнями, збройні сили, підконтрольні Тріполі, захопили в полон десятки солдатів Хафтара.

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Увечері 5 квітня місцеві мешканці повідомили, що Лівійська національна армія захопила колишній аеропорт на підступах до Тріполі. Згодом міністр внутрішніх справ Фатхі Алі Башага повідомив, що урядові війська відбили летовище.

З 2011 року, після повалення і вбивства диктатора Муамара Каддафі, Лівія потерпає від нападів бойовиків та насильства всередині країни.

Міжнародно визнаний уряд Тріполі почав працювати в березні 2016 року, але конкуруюча політична група на віддаленому сході країни відмовилася його визнати.

Командир Хафтар має підтримку Єгиту та Об’єднаних Арабських Еміратів, яких хвилює можливе посилення місцевих ісламістських збройних угруповань. У 2014 році він об’єднав навколо себе колишніх солдатів Каддафі і в ході трирічних боїв захопив східне місто Бенгазі. Відомо, що 2016 року він відвідував Москву, шукаючи політичної підтримки.