В Африці жертвами циклону стали щонайменше 700 людей – ООН

В країнах південної Африки в результаті циклону «Ідай» загинули щонайменше 700 людей. Про це повідомляє «Голос Америки».

Циклон став одним з найпотужніших в регіоні за кілька десятиліть. Постраждали від нього 1,7 мільйона людей. Кількість загиблих може зрости, коли відступлять паводкові води.

Найбільше жертв стихійного лиха у Мозамбіку – понад 400. За даними влади країни, півтори тисячі людей все ще очікують допомоги рятувальників на дахах і деревах, а близько 89 тисяч людей зібралися в таборах для переміщених осіб.

Жителям постраждалих районів не вистачає предметів першої необхідності, і тому числі продовольства, води і медикаментів.

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про небезпеку поширення інфекційних захворювань. У четвертому за величиною місті Мозамбіку – Бейре вже зафіксовані випадки холери

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив минулого тижня, що організація вже виділила 20 мільйонів доларів на надання гуманітарної допомоги регіону, але, за його словами, необхідна велика міжнародна підтримка.